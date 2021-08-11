Bakan Bilgin zam oranını açıkladı

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Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Hükümet ve işçi konfederasyonları, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü üzerinde anlaşma sağladı.

Buna göre, kamu işçilerine ilk 6 ay için yüzde 12, sonraki 6'şar aylık dönemler için yüzde 5 + enflasyon farkı kadar zam yapıldı. Ayrıca, en düşük ücretlilere 500 TL düzeltme yapıldı. Böylelikle kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Aylık ortalama ücret ise 5 bin 835 liraya ulaştı.

İşte Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- Yaklaşık 700 bin civarında toplu sözleşme sürecindeyiz, bu sürecin sonuna geldiğimiz için mutluyum. Toplu sözleşme imzasını bugün buraya onun için geldik. DİSK'in kamu ile toplu iş sözleşmesi yok, o yüzden bugün burada değil.

- Türkiye'ye saldırarak kuşatmak isteyenlere Türkiye'nin her zaman verebileceği bir cevap var. Elbette sorunlar var ama Türkiye bölgesel bir güç olmuştur her zaman.

- Ekonomide de sorunlar var. Her şeye rağmen Türkiye büyümeyi artıran bir ülke. Önemli olan refahın toplumla paylaşılması. Bu paylaşma süreçlerinin en önemli süreçleri toplu sözleşmelerdir. Bu toplu pazarlığın bugün geldiği aşamada ümit ediyorum çalışanlarımızı ve kamuoyunu tatmin edecek bir aşamaya geldiğimizi düşünüyorum.

- Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme bence oldukça Türkiye'nin toplum barışına hizmet edecek bir sözleşme. Taşerondan geçen işçilerin çoğunluğunun oluşturduğu çok düşük ücretli bir grup vardı 315 bin kişiydi . Bunların ücretlerine biz aylık 500 lira bir düzeltme 4.100 lira civarında bir düzeltme yaptık. Seyyanen yapılan en yüksek zam olduğunun altını çizmek isterim.

- Bundan sonra da toplam işçilerimize yaptığımız pazarlık sonunda vardığımız artış oranında ayrıca bundan faydalanacaklar.

- Kamu işçileri birinci 6 ayda için yüzde 12 , sonraki 6 'şar aylık dönemler için yüzde 5 olmak üzere ve enflasyon farkı da tabi yüzde 27'lik ortalama zam aldılar. Kamu aylık ücreti ortalama 5 bin 835 liraya ulaştı.

- Yüzde 34,62 oranında en düşük ücretli işçilerimiz bu TİS'ten istifade edecek, tüm işçilere yansıyan oran yüzde 27,10. Türk çalışma hayatında bir ilk olarak ilk defa toplam orana yaklaşık yüzde 3 oranında yansıyan bir hizmet zammı konusunda bir anlaşmaya vardık.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ TALEPLERİ ORTAK BELİRLEMİŞTİ

Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüyle ilgili süreç 31 Mayıs'ta başlamıştı.

Türk-İş ve Hak-İş'in en düşük brüt ücretin 4 bin 800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 ay için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talebine hükümet, brüt ücreti 3 bin 577-3 bin 750 lira arası olanlara 100 lira, brüt ücreti 3 bin 750-4 bin lira arası olanlara 60 lira seyyanen zam ile yılın ilk 6 ayı yüzde 9, ikinci 6 ay yüzde 5 artı enflasyon farkı teklifiyle karşılık vermişti.