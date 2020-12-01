Kamuda mesai saatleri değişti! Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok sektör evden çalışma sistemine geçti. Kamu sektöründe evden çalışmak yerine kamu çalışma saatleri değiştirildi. Kamu çalışma saatleri ile ilgili son dakika açıklamalar geldi. Kamu mesai saatleri kaç oldu?
KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ KAÇTA?
İSTANBUL'DA KAMU MESAİ SAATLERİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yarından itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 şeklinde olacağını bildirdi.
Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da, kamu hizmetlerini aksatmamak kaydıyla 2 Aralık Çarşamba gününden itibaren mesai saatleri, 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacaktır. Özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı olan kurum-kuruluşlara ait hükümler saklıdır."
Edirne İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.
Düzenlemeye göre yarından itibaren mesailerin saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacağı ifade edildi.
Açıklamada özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı kurum-kuruluşlara ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.
EDİRNE'DE KAMU MESAİ SAATLERİ
Edirne İl Pandemi ve İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yaptı.
Valilikten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı genelgesi doğrultusunda mesai saatlerinde düzenlemeye gidildiği belirtildi.
Düzenlemeye göre yarından itibaren mesailerin saat 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak uygulanacağı ifade edildi.
Açıklamada özel kanun, tüzük vb. düzenlemelerle mesai saati farklı kurum-kuruluşlara ait hükümlerin saklı olduğu kaydedildi.
KAYSERİ'DE KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ
Kayseri'de kamu çalışanları mesaiye saat 10.00'da başlayacak.
Kayseri Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 100'üncü maddesi gereğince kentteki kamu çalışanlarının mesai saatleri yeniden düzenlendi.
Düzenlemeye göre, yarından itibaren kamu çalışanları, 10.00-12.30, 13.00-16.00 saatlerinde mesai yapacak.
Açıklamada, Sağlık Bakanlığı çalışanlarının bu kapsam dışında yer aldığı, mesai saatlerine ilişkin çalışma usul ve esaslarının kentte bağlı oldukları kurumlarınca belirleneceği ifade edildi.
KONYA'DA KAMU MESAİ SAATLERİ
Konya'da kamu çalışanları mesaiye saat 10.00'da başlayacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtildi.
Buna göre, 2 Aralık'tan itibaren uygulanmak üzere, mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak belirlendiği aktarılan açıklamada, "Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatleri farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına (Sağlık, Emniyet, Jandarma ve İlçe Kaymakamlıklarınca oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları gibi) ait hükümler saklıdır." ifadesi kullanıldı.
KARAMAN'DA KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ
Karaman'da kamu çalışanları mesaiye saat 10.00'da başlayacak.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığının talimatları ve İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, ildeki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelin mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği aktarıldı.
Buna göre, 2 Aralık'tan itibaren uygulanmak üzere, mesai saatlerinin 10.00-12.30, 13.00-16.00 olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada, "Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatleri farklı olarak düzenlenmesi zorunlu olan kamu kurum ve kuruluşlarına ait hükümler saklıdır." ifadesi kullanıldı.
KOCAELİ'DE KAMU ÇALIŞMA SAATLERİ
Kocaeli Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarının mesai saatlerinde düzenleme yaptı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, koronavirüsle mücadelede alınan yeni tedbirler ele alındı.
Alınan karar ise şöyle :
"İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin mevzuatlarında belirtilen çalışma saatleri saklı kalmak kaydıyla, (7/24 çalışma saati uygulaması ile zorunlu hizmetleri yürüten, vardiya usulü ile çalışan kurum ve kuruluşlar ile Emniyet, Jandarma, Sağlık, 112 Acil Çağrı Merkezi, AFAD, Zabıta hariç) tüm kurum ve kuruluşların mesai saatlerinin yarından itibaren ikinci bir emre kadar 10.00-13.00 /13.30-16.00 saatleri olarak uygulanması Valiliğimizce uygun görülmüştür."
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