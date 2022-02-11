Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkede istihdam edilen kişi sayısı 2021 yılı itibarıyla 30 milyon 141 bin kişi oldu. Bu dönemde kamuda çalışanların sayısı 4 milyon 877 bin 270 olarak kayıtlara geçti.
Bu veriler göz önüne alındığında, istihdam edilen her 6 kişiden birinin kamuda çalıştığı görüldü.
Kamuda istihdam edilenlerin yüzde 66,4'üne karşılık gelen 3 milyon 238 bin 432 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı hesaplandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 2020'de 299 bin 906 kişi istihdam edilirken 2021'de bu sayı 5 bin 541 kişi artarak 305 bin 447'ye çıktı.
Özel bütçeli diğer idarelerde ise 2021 itibarıyla istihdamda görünenlerin sayısı 96 bin 834 kişi oldu. Bu rakam 2020'de 98 bin 817 olarak kaydedilmişti.
Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı 2021'de bir önceki yıla göre 837 kişi azalarak 42 bin 578'e geriledi. Bu dönemde döner sermayeler ve kefalet sandıklarındaki çalışan sayısı 245 bin 588'den 242 bin 930 kişiye düştü.
KAMU BANKALARINDA YAKLAŞIK 67 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR
Aynı dönemde diğer kamu idarelerindeki personel sayısı 49 kişi artarak 7 bin 208'e çıktı.
Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası, İller Bankası ve Emlak Katılım Bankasından oluşan kamu sermayeli bankalarda 2021'de 66 bin 652 kişi görev yaptı.
İl özel idarelerinde 2020'de 12 bin 222 kişi çalışırken bu sayı 2021'de 902 kişi azalarak 11 bin 320'ye geriledi.
Bu dönemde belediye iktisadi teşekküllerinde ise çalışan sayısı yüzde 6,6 artışla 536 bin 580 kişiye yükseldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!