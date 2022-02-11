AA

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, ülkede istihdam edilen kişi sayısı 2021 yılı itibarıyla 30 milyon 141 bin kişi oldu. Bu dönemde kamuda çalışanların sayısı 4 milyon 877 bin 270 olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler göz önüne alındığında, istihdam edilen her 6 kişiden birinin kamuda çalıştığı görüldü.

Kamuda istihdam edilenlerin yüzde 66,4'üne karşılık gelen 3 milyon 238 bin 432 kişinin genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde çalıştığı hesaplandı. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde 2020'de 299 bin 906 kişi istihdam edilirken 2021'de bu sayı 5 bin 541 kişi artarak 305 bin 447'ye çıktı.

Özel bütçeli diğer idarelerde ise 2021 itibarıyla istihdamda görünenlerin sayısı 96 bin 834 kişi oldu. Bu rakam 2020'de 98 bin 817 olarak kaydedilmişti.

Sosyal güvenlik kurumlarında çalışan sayısı 2021'de bir önceki yıla göre 837 kişi azalarak 42 bin 578'e geriledi. Bu dönemde döner sermayeler ve kefalet sandıklarındaki çalışan sayısı 245 bin 588'den 242 bin 930 kişiye düştü.

KAMU BANKALARINDA YAKLAŞIK 67 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Aynı dönemde diğer kamu idarelerindeki personel sayısı 49 kişi artarak 7 bin 208'e çıktı.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası, İller Bankası ve Emlak Katılım Bankasından oluşan kamu sermayeli bankalarda 2021'de 66 bin 652 kişi görev yaptı.

İl özel idarelerinde 2020'de 12 bin 222 kişi çalışırken bu sayı 2021'de 902 kişi azalarak 11 bin 320'ye geriledi.

Bu dönemde belediye iktisadi teşekküllerinde ise çalışan sayısı yüzde 6,6 artışla 536 bin 580 kişiye yükseldi.