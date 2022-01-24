İstanbul'da da kar etkisini arttırırken il ve ilçelerden kamuda çalışan engelli ve hamilelere idari izin açıklaması yayımlanıyor. İstanbul Valiliği'nden son dakika kamu kurumları tatili açıklaması geldi. Peki Kamu kurumları bugün tatil mi, çalışanlara idari izin var mı? 25 Ocak İstanbul'da kamu çalışanları izinli mi?

KAMU KURUMLARI BUGÜN TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada;

"Kötü hava koşulları nedeniyle; kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi ve asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur,işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacaklardır." dedi