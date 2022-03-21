Kamkat meyvesinin bilinmeyen faydaları

Kamkat’tan "turunçgiller ailesinin küçük mücevheri" olarak bahsedilir. Bizim kamkat olarak adlandırdığımız bu meyve, bilim dünyasında "fortunella" olarak adlandırılmaktadır. Kamkaz, çiğ olarak tüketilebildiği gibi, reçel, marmelat, meyve suyu, şekerleme, kek, pasta yapımında da sıklıkla kullanılır. Çin lokantalarında ise ağzı temizlemek için yemeğin sonunda yenen bir tatlı çeşididir. Kamkaz C vitamini yönünden de oldukça zengin bir bitkidir.
Avrupa ve Amerika’dan tüm dünyaya yayılan kamkat meyvesi sağlık için de oldukça sağlıklı bir meyvedir. Evde de yetiştirilebilen kamkat meyvesi hakkında bilinmesi gereken tüm detayları sizler için bir araya getirdik.
Kamkat Faydaları
- Kamkat meyvesi doğru tüketildiğinde kolesterol seviyesini dengeler. Buna ek olarak kolesterol kaynaklı rahatsızlıkların da önüne geçen bir özelliği bulunur.
- Kamkat enfeksiyon önleyici bir özelliğe sahiptir. Tüketim sonucunda bakteriyel veya viral kaynaklı enfeksiyonlara karşı vücudu koruma altına alınır. Hastalık durumunda hücre zarına nüfuz ederek enfeksiyonları önler.
- Kamkat limonu faydaları, içeriğinde A, B1, B2, B3 ve kalsiyum yer alır. Bunun yanı sıra bol miktarda da C vitamini bulunur. Kabuğu ile beraber tüketilebilen kamkat vücutta antioksidan özelliği gösterir.
- Sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlamakla beraber kalp ve damar sistemini de korur.
- Kamkat içeriğinde yoğun oranda A vitamini barındırmasında dolayı göz sağlığına çok iyi gelir.
- Kamkatın sağladığı flavonoidler vücuda yerleşmek isteyen kanser hücreleri ile savaşır. Bu da bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kamkat meyvesi insan vücuduna oksijen taşınmasına yardım eder. Vücutta bulunan alyuvar kapasitesini arttırarak daha fazla oksijeninin vücuda girmesini sağlar. Bu sayede organlar daha sağlıklı bir hale gelir.
- Kamkatta sitrik asit bulunur. Sitrik asit sayesinde böbreklerin temizlenmesi sağlanır.
Kamkat Zararları
Kamkat insan sağlığı için çok faydalı bir besindir. Fazla kullanımı yapıldığı zaman ise yan etki göstererek sağlığa zarar verebilir. Kamkatta dikkat edilmesi gereken ilk nokta şeker oranıdır. Şeker içeriği olduğu için şeker hastalığı olan kişiler tüketiminde dikkatli olmalıdır.
Kamkat Hamilelikte Faydaları
Kamkat meyvesi bakteri yok edici ve antifungal özelliklere sahiptir. Bu da vücudu korumanızı sağlar. Kamkat meyvesi, sabahları soğuk bir şekilde kabuğu ile tüketilirse, hamilelik sürecinde olan kadınlara faydalı olur. Şişkinlik ve kabız sorunlarının da önüne geçer.
Kamkat Cilde Faydaları
Kamkat meyvesi içerisinde yoğun bir şekilde C vitamini barındırır. C vitamini cildi yenileme, besleme ve canlandırma özellikleri sunar. Bu sayede kamkat meyvesinin düzenli tüketimi cildi beslemeye ve canlılık katmaya yarar. Kamkat ile belli başlı tariflerle cilt maskesi yapıldığı da söylenir. Bu maskelerin cilde doğrudan antioksidan etkisiyle bir düzelme sağladığını görebilirsiniz.
Kamkat Neye İyi Gelir?
Kamkat meyvesinde bol miktarda antioksidan ve vitamin bulunur. Antioksidan özelliği ve vitaminlerin birleşimi ise yaşlılık lekeleri ve güneşin direkt ciltle teması sonucunda meydana gelen olumsuz etkilere karşı koruma sağlar. Aynı zamanda sivilce oluşumunu da engeller.
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