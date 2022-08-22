Kameraya yansımıştı! Akraba kavgası öldürdü!

Bursa'da edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan akrabalar Turgut Özal Caddesi’nde karşılaştı. Aralarında arazi ve miras nedeniyle anlaşamayan iki akraba sokak ortasında tartışmaya başladı.
KURŞUN YAĞDIRMAYA BAŞLADI
İHA'da yer alan habere göre sözlü tartışma kısa sürede yerini taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya bıraktı. Sopa ve silahların kullanıldığı kavgada bir kişi belinden çıkardığı tabanca ile akrabası olan husumetlilerinin üzerine sokak ortasında kurşun yağdırdı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR
O anlar çevrede yaşayan vatandaşların kamerasına saniye saniye yansıdı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüphelinin tabanca ile vurduğu Yakup Yurdakul (37), Harun A. ve Nihat Y. kanlar içinde yere yığıldı.
ŞÜPHELİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI
Yaralı 3 kişi çevredekiler tarafından özel araçla Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Beyaz eşya ticaretiyle uğraşan ve 2 gündür yoğun bakımda olan 4 çocuk babası Yakup Yurdakul Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.
YÜREK YAKAN MESAJ
Yurdakul'un sosyal medya hesabında bir süre önce paylaştığı, "Bir ezanla geldin, bir sela ile çekip gideceksin. Ey insanoğlu neyin derdindesin?" mesajı kaldı.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayla ilgili soruşturması da devam ediyor. Gözaltına alınan dört kişinin Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusunun sürdüğü, ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.
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