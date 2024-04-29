Kamera arkasındaki profesyoneller: En ünlü 10 yönetmen ve mutlaka izlemeniz gereken filmleri!
Sinemanın büyüsü, beyazperdeye yansıyan hikayelerin ötesinde, onların arkasındaki büyük zihinlerle şekillenir. Yönetmenler, kameranın arkasında hayal güçlerini ve ustalıklarını sergileyerek unutulmaz eserlere imza atarlar. İşte, dünyaca ünlü 10 yönetmen ve mutlaka izlemeniz gereken filmleri!
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Kuşkusuz, sinema dünyası sadece oyuncuların değil, aynı zamanda kamera arkasındaki ustaların da eseri. Bir filmi unutulmaz kılan sadece sahneler değil, aynı zamanda onu hayata geçiren yönetmenin bakış açısı, hikayeyi anlatma şekli ve sinemaya kattığı kişisel dokunuştur. Sizin için o yönetmenleri derledik! İşte ünlü yönetmenler ve filmleri!
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1. MARTIN SCORSESE
Good Fellas, Taxi Driver, Raging Bull, The King od Comedy, Mean Streets, Shutter Island
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2. STANLEY KUBRICK
Shining, Clockwork Orange, Full Metal Jacket, Lolita, Barry Lyndon, Eyes Wide Shut
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3. ALFRED HITCHCOCK
Vertigo, Psycho, North by Northwest, Rear Window, Rope, Strangers on Train
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4. STEVEN SPIELBERG
E.T. the Extra-Terrestrial, Schindler's List, Jaws, Catch Me If You Can, Saving Private Ryan, Jurassic Park
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5. AKIRA KUROSAWA
Seven Samurai, High and Low, Ikiru, Ran, Red Beard, Yojimbo, Throne of Blood, Dersu Uzala
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6. FRANCIS FORD COPPOLA
The Godfather, Apocalypse Now, The Conversation, Rumble Fish, Bram Stoker's Dracula, Jack
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7. SPIKE LEE
Do The Right Thing, Malcolm X, 25th Hour, Inside Man, Jungle Fever, School Daze, He Got Game
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8. CHRISTOPHER NOLAN
The Prestige, The Dark Knight, Oppenheimer, Inception, Interstellar, Tenet, Dunkirk, Momento
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9. JAMES CAMERON
The Terminator, Aliens, Titanic, The Abyss, Avatar, True Lies, Strange Days, Alita, The Six
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10. QUENTIN TARANTINO
Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Inglourios Basterds, Django Unchained, Jackie Brown, Kill Bill, Once Upon A Time In Hollywood
Fotoğraf kaynak: IMDb