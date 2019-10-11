Kamburluk (Kifoz) nedir?

Kamburluk; tıp dilinde ‘’kifoz’’ olarak adlandırılan sırtın eğrilmesi ve öne doğru bükülmesiyle ortaya çıkan bir durumdur. Bel kasalarında ortaya çıkan zayıflaması ve gevşemesi nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Görünüm açısından oldukça önemli bir sorun yaratan kifoz; doğuştan ortaya çıkmaması halinde bir takım sorunlar ve nedenler yüzünden ortaya çıkmıştır. Bu nedenle ona göre gelişimi takip edilerek bir dizi hareketle düzeltilmesi için tedavi oluşturulur.

Kifoz oluşması genel olarak fizyolojik olarak ortaya çıkan bir durumdur. Kifoz olan kişilerde genelde bel bölgeleri daha çukur durur. Ayakta durma pozisyonunda yan taraftan çekilen bir radyografide, 22 derece ile 55 derece arası bir açı değişimi olmaktadır. Bu da her iki derecede kifoz olması kişilerde normal bir ölçü olarak kabul edilmektedir.

Kambur (Kifoz) neden oluşur?

Kötü duruşa bağlı olarak (Postürel) oluşan kifoz; 35 derecelik bir açıda kifoz olan bir kişinin 55 derecelik bir açıya çıkması kötü duruş nedeniyle ortaya çıkan kamburluk olarak adlandırılır. Bu genelde duruşla ilgili ortaya çıkan bir surumdur.

Yapısal kamburluk (Schuermann); ayakta duruş pozisyonunda açısal kifozun 55 derece üzerinde olması ve bu durumun yumuşak dokuya ve kemik yapısına bağlı olarak gelişmesi ile ortaya çıkması halidir. Bu tarz kamburluk doğuştan bazı kemik hastalıklarının olması, omurga anomalileri oluşması, omurgalarda enfeksiyon olma ve omurga kırıklarına bağlı olarak gelişen bir takım hasarların oluşmasıyla sinir ve kas hastalıkları nedeniyle de oluşabilmektedir. Schuermann hastalığı olarak adlandırılan bu kamburluk tedavi edilmediği taktirde daha yoğun bükülme şeklinde kamburluğa dönüşebilen bir durum yaratmaktadır.

Ciddi kamburluk(Schuermann) ve postürel kamburluk farkı nedir?

Postürel kamburluk yani duruştan olan kamburlukta dik durmaya çalışıldığında düzelme görülebilir ancak ciddi olarak oluşan kamburluk duruşla düzelmez ve sadece tedavi ile düzelme gösterebilir.

Kötü duruş, kötü oturma pozisyonları ya da bir iş yaparken duruşta alınan kötü pozisyon postürel kamburluk nedenleri arasında yer alır. Ayrıca hareketsiz kalmak ve çocuk yaşlarda spor ya da aktivitelerde bulunamamak ve sürekli oturan hareketsiz çocuklarda sık rastlanır bir durumdur. Bu durumun düzeltilmesi için çocuklara ders çalışırken ya da oturuş pozisyonlarını dik olarak sağlayacak kolaylıklar oluşturulmalı, gelişme dönemlerinde omurgalarının dik ve düzgün olması için hareket etmeleri sağlanmalıdır.

Schuermann hastalığı 8 ile 12 yaş arasında ortaya çıkar. Sırt ağrısı ve eğriliği görülür ve hafif omurga eğriliği de eşlik eder. Bu hastalığın tedavisi için korse kullanımı sağlanır veya ilerlemesi ile de cerrahi müdahale gerekli olmaktadır. Duruşa bağlı olan kamburluk çocukluk çağlarda bir takım önlemler alınarak giderilmesi ve iyileşmesi sağlanabilir. Önemli olan omurganın ve sırtın o pozisyonu alacak şekilde sürekli aynı şekilde duruşa sahip olmasını önlemek ve duruşu sürekli dik tutarak egzersizler ile sağlıklı hale getirmektir.