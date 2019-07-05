Kamboçya’da bıçaklanarak öldürülen 46 yaşındaki Ercan Avcı’nın cenazesine eşi sahip çıkmayınca ağabeyi tarafından Adana’ya getirtildi.

İHA'nın haberine göre, 46 yaşındaki Ercan Avcı, Kamboçya'da çalıştırdığı iş yerlerinden birinde çalışan Halim Toker'i hırsızlık yaptığı gerekçesiyle işten çıkardı. 11 Haziran Salı günü ise Halim Toker, Ercan Avcı’yı boğazından bıçaklayarak hastanelik etti. 6 gün boyunca yaşam savaşı veren Ercan Avcı, 17 Haziran Pazartesi günü hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı olarak aranan Halim Toker kısa süre sonra yakalandı. Toker çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'KARDEŞİMİN KARISI CENAZEYE SAHIP ÇIKMADI'

Ercan Avcı’nın ağabeyi Şeref Avcı, kardeşinin karısının cenazeye sahip çıkmadığını dile getirdi,”Konsolosluktan kardeşimin karısı Ç.A.’yı aradıkları zaman cevap olarak, ’Bizi bir daha bunun için aramayın, bizi rahatsız etmeyin’ dediğini öğrendik. Cenaze ile şimdiye kadar hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Daha sonra kardeşime ait malları, kardeşim hastanede henüz ölmemişken satılığa çıkarttı. Hiçbir şeylerini üstlenmiyor, biz bu olayın peşindeyiz. Kardeşimin eşine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz, aradığımızda telefonlarımıza cevap vermiyor” dedi.

Ercan Avcı’nın cenazesi ağabeyi Şeref Avcı tarafından Adana’ya getirildi. Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsisinin ardından cenaze defnedilmek üzere Adana’nın Pozantı ilçesine götürüldü.