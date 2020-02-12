Kalsiyum eksikliği neden olur? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Kanın pıhtılaşması, kasların kasılması ve gevşemesi gibi birçok görevi olan Kalsiyum vitaminin eksikliğinin neden olduğunu ve kalsiyum eksikliğinin belirtilerinin neler olduğunu sizler için araştırdık. İşte detaylar...

Kalsiyum eksikliği neden olur, belirtileri nelerdir?

Kalsiyum özellikle kemiklerin gelişmesi ve güçlü bir kemik yapısına sahip olmak için gerekli olan minerallerdendir. Kalsiyumun yeteri miktarda alınması hem kemik yapısında hem de dişlerde sağlıklı bir gelişim ve görünüm sağlayacaktır.

Ayrıca kalsiyum; kanın pıhtılaşması için gerekli olup, sinir hücreleri iletişimini sağlar, kasların kasılması ve gevşemesi, bazı hormonların üretiminin yapılması ve kalp ritminin düzenli olması için görev yapmaktadır. Özellikle gelişme çağında olan çocuklar için önem taşımaktadır ancak her yaşta kalsiyumun alınması önemlidir.

Kalsiyum Eksikliğinin Belirtileri

Kalsiyum eksikliği kan testi yapılarak tespit edilmeden belirti göstermez ancak eksikliğin boyutu yükselirse bazı belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

Kaslarda kasılma olması

Kalp ritim bozukluğu

Yüz, el ve ayaklarda karıncalanma

Hafızada zayıflama

Depresyon

Kaslarda ağrı

Halisünasyonlar

Ciltte kuruma

Tırnaklarda kırılma

Kalsiyum eksikliği genelde yetersiz beslenen ve kalsiyum içeren gıdaların yeterince alınmaması nedeni ile ortaya çıkmaktadır. Kalsiyumun yaşlılarda ve menopoza giren kadınlarda daha çok alınması gereklidir. Çünkü kemiklerin zayıflaması yaşla artışa geçer bu durum kireçlenmeye neden olabilir ve kemiklerde zayıflama ve kırılma meydana gelebilir.

Kalsiyum eksikliğine neden olan faktörler

Yaşlılık

Menopoz

D vitamini eksikliği

Vejateryan

Alkol tüketimi

Sigara kullanmak

Magnezyum eksikliği

Düşük paratiroid

Trioid bezları hastalıkları

Pankreatit

Bazı ilaçlar

Kalsiyumun bol olduğu bazı gıdalar; süt, peynir, yoğurt, badem, yeşil fasulye, brokoli, bamya, lahana ve teredir. Kalsiyum eksikliğini yaşamamak için günlük kalsiyum alımı düzenli olarak sağlanmalıdır.