'Kalpazan' izleyicileri derinden etkiledi

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SHOW TV’de ekrana gelen ve O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi ‘Kalpazan’, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen ilk bölüm. izleyicileri ekran başına topladı ve övgü dolu yorumlar aldı.

Dizinin ilk bölümü; #Kalpazan etiketiyle 13 saat 35 dakika boyunca TT listesinde kaldı. Oyunculuğuyla izleyicilerin beğenisini toplayan Timuçin Esen, 4 saat 20 dakika boyunca sosyal medya gündeminden inmedi.

Dizinin ilk bölümü; ABC1 20+’da 4.66 izlenme oranı 11.39 izlenme payı, AB grubunda 3.91 izlenme oranı 10.60 izlenme payı, Total’de ise 3.88 izlenme oranı 10.15 izlenme payı etti.

REKLAM 'KALPAZAN’IN 1'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Adem, darphanede çalışan, her zaman geleceğe dair umudu olan biriyken eşi Canan maddi durumlarından dolayı şikâyetçiydi. Arda’nın okulda babasının mesleğini anlatan bir sunum yapması gerekti ve babasının eskiden kazandığı ödülü istedi. Arda heyecanlı heyecanlı babasının mesleğini anlatırken sınıfın şımarık çocuğu Demir, Arda’nın anlattıklarına inanmadı ve sunumunu sabote etti. Kendini tuvalete kapatan Arda, babasının ödülünü kıran Demir’e saldırarak ailesinin okula çağırılmasına sebep oldu. Demir, okula bol bol bağış yapan Koray Bey’in oğlu olduğu için müdür tarafından kayrılıyordu. Arda’nın sadece kavga yüzünden değil öğrenme zorluğu yaşadığı ve sınıfta uyum sıkıntısı çektiği için okuldan almaları gerektiğini söyledi.

Okul çıkışında Koray, oğluna saldıran Arda’nın kulağını çekerken Adem, oğlundan ve eşinden özür dilenmesini istedi. Hiç o tavırda olmayan Koray, Adem’e yumruk attı. Babasının o anlarına şahit olan ve utanan Arda sınıftan gelen tepkiler üzerine de babasının gerçekten para basmadığına inanmaya başladı. Arda’nın ‘Keşke babam olmasaydın’ sözü Adem’i derinden yaraladı. Adem, Oğlunun Karşısında Dayak Yedi; Adem, antika arabasında oturup olanları sorgularken kardeşi Kartal’ın son model arabasıyla yeğeni Naz’ı eve bıraktığını gördü. Adem, Kartal’ı kirli işlerle uğraştığı için ailesine bir daha yaklaşmaması için uyardı.

Kartal, son model arabasıyla sokaklarda hız yaparken komiser olan Ayşe ve kızına az daha çarparken Ayşe plakanın takip edilmesini istedi fakat umursanmadı. Ayşe kısa bir süre sonra aynı arabayı trafikte gördüğünde sağa çekmesi için takip ederken Kartal oralı olmayarak kaçmaya başladı ve kovalamaca devam etti. Ayşe, Kartal’ı kovalarken büyük bir kaza yaptı, Kartal’ın endişesi ve korkusu ekranlara yansıdı. Adem ve Canan evlerinin yıkılacak olmasından dolayı yeni bir ev aramaya başladılar. Adem, müdüründen zam istedi fakat pek umursanmazken, Canan da AVM’de güvenlik görevlisi olarak çalıştığı sırada kızının onu görmezden gelmesiyle büyük bir üzüntü yaşadı. Yaşananlardan sonra oğlunu mutlu etmek isteyen Adem, gerçekten para basabildiğini göstermek için gizlice Arda’nın resminin olduğu bir para tasarlayıp bastı.

Adem, Müzede Sahte Para Basıyor; REKLAM Adem, Arda’ya bu parayı kimseye göstermemesi gerektiğini söyledi. Arda, arkadaşlarına paranın gerçek olduğunu kanıtlamak için kantinde harcadı ve bu durum okul müdürü tarafından fark edildi. Adem’in sahte para basması müdürü tarafından öğrenilirken tazminat almadan kovulmasına sebep oldu. Ev tutabilmek için zam bekleyen Adem’in kovulmasıyla dünyası başına yıkıldı. Adem’in Sahte Para Bastığı Ortaya Çıktı; Kartal, kendisini takip eden Ayşe komiserin durumunu merak ettiği için hastaneye gitti. Yoğun bakım odasına girebilmek için kurnazlığını kullandığı sahne izleyicilerin beğenisini toplarken Kartal’ın, Ayşe’nin kızını görmesiyle yaşadığı vicdan azabının artması gözlerden kaçmadı.

Kartal, Ayşe’yi Hastanede Ziyaret Etti; REKLAM Adem’in işten kovulduğundan habersiz olan Canan, son hız ev aramaya devam ederken Kartal, Arda’dan babasının sahte para bastığını öğrenir öğrenmez soluğu abisinin yanında aldı. Kartal da Bulgary Bayram’ı dolandırdığı için yaşattığı zararı karşılaması gerekti. Kartal, Adem’i kendisiyle gelmezse kovulduğunu Canan’a söyleme tehdidiyle büyüdükleri yere götürdü. Küçüklük anıları aklına gelen Adem’in eskiden de çizimle uğraştığı, Kartal’ın da kalpazanlığa daha yatkın olduğu ekranlara yansıdı.

Kartal ve Adem’in Çocukluk Yılları; Kartal, Adem’i lüks bir otele getirerek, diğer insanların nasıl hayatlar yaşadığını ona göstermek istedi. Adem, mütevazi ve hak yemeden bir hayat sürerken; Kartal ise abisinin gözünü artık açması gerektiğini, köle değil efendi olmasını istedi. Adem bunun nasıl olacağını merak ederken Kartal’ın, “Para basarak” cevabını vermesi Adem’i sinirlendirdi. Fakir Edebiyatından Vazgeç; REKLAM Adem, beğendikleri evin kaporasını ödeyebilmek için altınları bozdurmaya karar verirken para dolu çantasını çaldırdı. Parayı çalan kişinin Kartal çıkması izleyicileri şaşırttı.

Adem, Altınları Çaldırdı; Adem, Canan’ı ziyarete gittiği sırada eski nişanlısıyla konuştuğunu gördü. Pastaneye gittiğinde Adem’in işten kovulduğunu öğrenen Canan, altınların da çalındığını öğrenince sinir krizi geçirdi. Tüm bunlar yaşanırken burun estetiği için kaçak bir şekilde kuryelik yapan Naz’ın motorla bilerek kaza yapması, Canan’ın artık boşanmak istemesine sebep oldu. Canan, Adem’i Terk Etti; Adem binanın yıkılacak olmasına rağmen evden çıkmak istemezken Canan’ın ‘Kocalığından geçtim, örnek bir baba ol, adam gibi çık şu evden’ sözüyle evi terk etmeye karar verdi. Adem, evinin yıkılışını izlerken yanına gelen Kartal’a para basmayı kabul ettiğini söyledi. Yeni bir maceraya atılan Adem’in, Koray’dan intikam alması bölümün final sahnesine damga vurdu. Adem’in nasıl bir değişim içinde olacağı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

Adem, Ailesi için Kalpazan Olmayı Kabul Etti; REKLAM İKİNCİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI! Yayınlanan tanıtımda Adem, Canan’dan her şeyi düzeltmek için zaman isterken Canan’a bu sözler hiç inandırıcı gelmiyor. Adem ve Kartal’ın para basma hazırlığına başlamasıyla aksiyon dolu sahnelerin olacağının sinyalleri verilirken Ayşe komiserin de kendisine çarpan kişinin peşini bırakmayacak olması gelecek bölüme olan merakı giderek arttırıyor. 'Kalpazan' 2. Bölüm Tanıtımı; 'Kalpazan'ın kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

'Kalpazan', yeni bölümüyle pazartesi akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de!