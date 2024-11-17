Yayınlanan ön izleme sahnesinde Adem, Mesut’u vurdukları silah ile kendini vurmaya çalışırken Kartal yetişiyor. Silahın çalışmadığını anlayan Adem, Kartal’dan hesap soruyor ve Mesut’un ölmediğini, altınları da Kartal’ın aldırdığını öğreniyor. Kardeş kazığı yiyen Adem’in yeni bölümde neler yapacağı merak konusu oluyor.

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KALPAZAN’IN 5. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Oyuna geldiğini anlayan Adem’e, kardeş kazığı ağır gelir. Canan’a giden ses kaydı, Canan’ın artık Adem’in yüzüne bakmaması, çocukların koyduğu mesafe, Canan’ın Sinan’ın restoranında işe başlaması ve yaklaşan boşanma davası derken Adem büyük bir kırılma yaşar. Kartal’ı yaralı halde ormanda bulan Ayşe, Kartal’ın yaralarını sararken ikili arasındaki yakınlaşma, Kartal’a umut ışığı olur. Ayşe’nin bulduğu paraların üzerine gitmesi işleri iyice kaçmaza sokar.

REKLAM Emniyete çağrılan Adem, yolun sonuna geldiğini düşünürken gidişat bambaşka bir hal alır. Adem her şeye rağmen Kartal’a gider ve kardeş birliğiyle Bulgary Bayram’ı yakalatacak bir plan kurarlar. Kartal plan gereği Ayşe’yi Bulgary Bayram’a yönlendirirken, Adem büyük dönüşümünü yaşar. Boşanma davasına yeni imajıyla gelen Adem, Canan’ı ve herkesi şoke eder. Karısında gözü olduğunu bildiği Sinan için ise başka planları vardır; artık o da kendine göre oynayacaktır.