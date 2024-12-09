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        Haberler Bilgi Magazin KALPAZAN 8. BÖLÜM CANLI İZLE (FİNAL BÖLÜM) | Show TV canlı yayın ekranı ile Kalpazan final bölüm izle full HD, kesintisiz

        Kalpazan 8. Bölüm canlı izle ekranı! Bu akşam Kalpazan'ın final bölümünde neler olacak?

        Show TV'de ekrana gelen Kalpazan dizisi 8. bölümü ile final yapıyor. Heyecan dolu büyük finali kaçırmak istemeyen izleyiciler Kalpazan 8. bölüm canlı izle ekranı araştırması yapıyor. Yapımcılığını O3 Medya'nın üstlendiği dizinin final bölümünde; olan bitenler sonrası Adem kendini toparlamaya çalışsa da başaramaz. İtirafta bulunmak için soluğu Ayşe'nin yanında alır. Ama Ayşe'nin ona ilginç bir teklifi vardır. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kalpazan final bölüm izle full HD, kesintisiz…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:06
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          Show TV’nin O3 Medya imzalı dizisi Kalpazan final bölümü ile ekrana geliyor. Yönetmenliğini Uğur Karaaslan’ın üstlendiği Kalpazan’ın 8. Bölümünde; İrfan, Adem’in kalpazan olduğunu öğrenirken Canan da babasına ulaşmaya çalışır. Canan Adem’in güç zehirlenmesi yaşadığını düşünürken Adem ile Kartal’ın ne yapacağı merak konusu olur. Büyük finali kaçırmak istemeyen seyirciler için Kalpazan 8. bölüm canlı izle ekranı haberimizde. İşte, Show TV canlı yayın ekranı ile Kalpazan final bölüm izle…

        • 2

          KALPAZAN’IN 8. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

          AYŞE’DEN ADEM’E İLGİNÇ TEKLİF!

          Senaryosunu Sema Ali Erol, Mahir Erol, Ayşenur Sıkı, Türküler Özgül’ün birlikte kaleme aldığı ‘Kalpazan’ın 8. Bölümünde; Adem, Tarık, Bayram bir aradadır.

        • 3

          Tarık, Bayram’ın onu sattığını anlar ve ona karşı bilenir. Adem, onları birbirlerine düşürdüğü için mutludur.

        • 4

          Ayşe, eski eşi Fuat’ın bir işler karıştırdığını ortaya çıkarmaya çalışır. Bu esnada ona Kartal ve İsa destek olur.

        • 5

          Eve tamirci olarak giren Kartal, Fuat’ın eşyaları arasında ipucu bulur. Ayşe’nin eline, hem işi hem de velayeti için bir koz geçer.

        • 6

          Kuru temizlemeciye gelen İrfan tüm düzeneği görür ve her şeyi anlar. Orhan İrfan’ı yakalar ve alıkoyar.

        • 7

          Canan, Mina ve Adem arasında bir şey olduğunu düşündüğü için Mina’ya kötü davranır. Her biri kendi kaderini yaşar.

        • 8

          Olan bitenler sonrası Adem kendini toparlamaya çalışsa da başaramaz. İtirafta bulunmak için soluğu Ayşe’nin yanında alır.

          Ama Ayşe’nin ona ilginç bir teklifi vardır.

        • 9

          KALPAZAN FİNAL BÖLÜM CANLI İZLE

          Bu akşam 20.00'de ekrana gelecek olan Kalpazan dizisinin 8. Bölümünü (final) Show TV canlı yayın linki aracılığıyla izleyebilirsiniz.

          KALPAZAN 8. BÖLÜM (FİNAL) CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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