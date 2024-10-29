Tüm bunlar yaşanırken Fuat ile kavga eden Ayşe’nin yardımına Kartal koşuyor ve Fuat’a engel oluyor.

Kartal’ın sevgilisi olduğunu söyleyen Ayşe, ikili arasında yaşanacakların merakını arttırıyor. Tanıtıma damgasını vuran olay ise Canan’ın Adem’e "Nasıl katil oldun?" diye sorması oluyor.

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