Kalp yetmezliği nedir, neden olur ve öldürücü mü?

Kalp Yetmezliği Nedir, Neden Olur ve Öldürücü Mü? - Kalp Yetmezliği Belirtileri ve Tedavisi

Kalple ilgili önemli sağlık problemlerinden biri de kalp yetmezliğidir. Pek çok yaşta ortaya çıkabilen hastalık zamanında tedavi edilmediğinde öldürücüdür. Bu içeriğimizde sizlere kalp yetmezliği nedir, neden olur ve öldürücü mü? Kalp yetmezliği belirtileri ve tedavisi konularında ayrıntılı bilgileri bir araya getirdik. İşte kalp yetmezliği ile ilgili merak edilenler…

Kalp Yetmezliği Nedir

Kalp yetmezliği nedir sorusu pek çok kişi tarafından sorulup yanıtı merak edilmektedir. Kalp yetmezliği aslında en yalın haliyle kalbin yeteri kadar işlevini yerine getiremeyecek hale gelmesidir. Dolayısıyla kalp yetmezliğinin kalbin zayıflaması olduğu da düşünülebilir. Kalp yetmezliği çeşitli durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Bunlardan biri kan pompalamayı gerçekleştiren kalp odacıklarında sertleşme olmasıdır. Diğer yandan iki kalp atışında yeteri kadar kanın doldurulamaması da kalp yetmezliğine neden olabilmektedir.

Kalp Yetmezliği Neden Olur

Kalp yetmezliği neden olur sorusunun kesin bir yanıtı yoktur. Bazı durumlarda kalp yetmezliği anne karnında da başlayabilmektedir. Bazen de tansiyon hastalıkları, kalp kapağındaki işlev bozuklukları gibi nedenlerle sonradan da kalp yetmezliği ortaya çıkabilmektedir. Kronik bir hastalık olan kalp yetmezliği zamanında tedavi edilmezse hızlı bir şekilde ilerleyebilmektedir.

Kalp Yetmezliği Öldürür mü

Kalp yetmezliği öldürür mü diye pek çok kişi tarafından sorgulanmaktadır. Ancak kalp yetmezliği tedavisi olan bir hastalıktır. Önemli olan erken fark edilip aksatılmadan tedavisinin yapılmasıdır. Kalp yetmezliği kişinin hayat kalitesinin düşmesine yol açan ilerlerse de ölümle sonuçlanabilen bir hastalıktır. Türkiye’de iki milyondan fazla kişide kalp yetmezliği vardır. Yapılan araştırmalar zamanında tedavi edilmediğinde kalp yetmezliğinin en az kanser kadar öldürücü olduğunu ortaya koymaktadır. Nefes alıp vermenin zorlaşması, kısa mesafeli yürüyüşlerin bile zorlaşması kalp yetmezliğinin habercisi olabilmektedir. Gece kişiyi uykusundan uyandıracak kadar güçlü çarpıntılara neden olan kalp yetmezliği kalbin ömrünün kısalmasına neden olmaktadır.

Kalp Yetmezliği Belirtileri

Kalp yetmezliği belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Ara sıra gelen öksürük nöbetleri

Nefesin daralması,

İştahın azalması,

Midede bulantı,

Hızlı yorulmak,

Kilonun hızlı bir şekilde artması,

Göğüste hissedilen ağrılar (kalp üzerinde ağrı)

Nabzın sürekli düzensiz olması

Kalpte çarpıntı

Öksürüğün ardından bazen pembeye çalan bazen de beyaza bakan balgamın çıkarılması,

Ayaklarda, bacaklarda ve karın bölgesinde ödemler,

Devamlı uyuma isteği,

Konsantrasyonun güçleşmesi,

Özellikle gece idrar sıklığının artması,

Boyun damarlarının daha belirgin hale gelmesi.

Kalp Yetmezliği Tedavisi

Kalp yetmezliği tedavisi için öncelikle uzman bir doktorun hastalığı teşhis etmesi gerekmektedir. Ardından kalp yetmezliğinin seviyesi bağlı olarak ilaçla tedavi, ameliyat ve gereken durumlarda kalp pili desteği alınabilmektedir. Eğer kalp yetmezliği başlangıç düzeyindeyse doktorlar genellikle ilaç tedavisiyle başlamaktadır. Çeşitli ilaçlarla yetmezliğin azaltılması hedeflenmektedir.

Kalp Yetmezliği Evreleri

Kalp yetmezliği evreleri arasında ilk sıradaki A evresidir. Bu evrede tam bir kalp yetmezliği olmamakla beraber kalp yetmezliğinin oluşmasına neden olabilecek riskler söz konusudur. B evresinde ise kalp kapakçığı hastalığı ya da kalp krizi geçirip kalp yetmezliğine doğru bir gidişat vardır. C evresinde ise kalp yetmezliği artık belirti vermeye başlamıştır. Son evre olan D evresindeyse kalp yetmezliği bariz bir şekilde görülmekte ve hastanede tedavi gerekli hale gelmektedir.

Bebeklerde Kalp Yetmezliği Belirtileri

Bebeklerde kalp yetmezliği belirtileri arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Nefes alışverişinin sıklaşması,

Solunumun zorlaşması,

Ani morarmalar,

Solunum yolu enfeksiyonunun sık görülmesi,

Kalp çarpıntısı

Hızlı yorulma,

Başta dönme ve bayılmalar,

Göğüste ağrı,

Kilo almanın zorlaşması

Gelişimsel bozukluklar