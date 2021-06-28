KALP YARASI KONUSU
Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alacak dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.
KALP YARASI OYUNCULARI
GÖKHAN ALKAN - FERİT SANCAKZEDE
8 Aralık 1987'de İstanbul'da dünyaya gelen Gökhan Alkan, Kocaeli Üniversitesi'nden Otomotiv Mühendisi olarak mezun olmuştur. MSM Actor Studio bünyesinde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra, Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda 2 sezon birçok farklı rolde yer almış, akabinde bir grup arkadaşıyla beraber kendi tiyatrosunu kurmuştur. 2011 yılında televizyon dünyasına adım atmıştır.
FERİT SANCAKZEDE KARAKTERİ HAKKINDA
Ferit; Sancakzade ailesinin küçük oğlu. Genç, yakışıklı, cömert, nazik, tutkulu, potansiyelini başına gelen felaketlerle keşfedeceğimiz bir karakter. Yetenekli ve umut vaat eden bir avukatken, ideallerinin üzerine gitmeyip aile şirketine gelmiş. Sancakzade Holding'in CEO'su. Sadece, holding dışında yöre insanına yardım amaçlı avukatlık yapıyor Atı Fırtına; üzerine titrediği, onun kıymetlisi. Ferit içindeki sevginin, şefkatin büyük bir kısmını paylaştığı Fırtına'dan bu nedenle hep kıskanılır. Başta Hande'nin sonra da etrafındaki diğer insanların asıl hatası, Ferit'le Fırtına arasına girmeye çalışmalarıdır. Ayşe ile birlikte değişecek, aşkı tadacaktır.
YAĞMUR TANRISEVSİN - AYŞE YILMAZ
Yağmur Tanrısevsin, 24 Ağustos 1990 tarihinde Mersin’de doğmuştur. Aslen Mersin’lidir. Mersin’de büyüdü. İlkokul, ortaokul ve liseyi Mersin’de okudu. Üniversiteyi kazanınca 2010 yılında geldiği İstanbul’da Marmara Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümüne okumaktadır.
The Tragedy isimli korku filminde Jennifer rolüne hayat veren Yağmur Tanrısevsin, aynı zamanda bambi markasının reklam filmlerinde marka yüzü haline gelmiştir.
Craft Oyunculuk Atöylesi’nde eğitim almaya başladıktan bir yıl sonra bağlı olduğu ajanstan gelen teklif üzerine 2011 yılında başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Vahide Gördüm ve Metin Çekmez’in paylaştığı “Adını Feriha Koydum” adlı dizide rol alarak oyunculuk hayatına başlamıştır.
Aktif olarak boks, tenis, kayak, basketbol, heykel, resim gibi sanat ve spor dalları ile ilgilenen Yağmur Tanrısevsin, 2013 tarihinde Aşk Ağlatır sinema filminde Banu karakterini canlandırmış ve bu rolü ile sinema dünyasına adım atmıştır.
Konuk oyuncu olarak Adını Feriha Koydum ve Pis Yedili gibi dizilerde yer alan Tanrısevsin son olarak Kaçak dizisinde ekranlara çıkmıştır.
Yağmur Tanrısevsin, 2013 yılında“Güneşi Beklerken” adlı dizide başrollerini Emre Kınay, Hande Doğandemir, Kerem Bursin ile paylaştı.
Ödülleri :
2014 – 5. Ayaklı Gazete Televizyon Ödülleri en iyi gençlik dizisi yardımcı kadın oyuncu. Güneşi Beklerken
AYŞE YILMAZ KARAKTERİ HAKKINDA
Babası, annesinin aşkı uğruna malı, mülkü ve ailesini geride bırakarak İstanbul'a göç etmiş Ayşe'nin. Babası, yaşamayı çok seven, hayattan zevk almayı bilen ve haliyle biraz har vurup harman savuran bir adam. Ayşe'nin annesi dillere destan bir güzelliğe sahip, bir kadınmış. Babası, ailesini geçindirmek için türlü türlü işlerde çalışmış. Yokluğun ve zaman zaman hiçliğin içinde bile aile olmayı başarabilmişler. Ayşe'nin hayat felsefesi de bu zamanlara atıf niteliğinde: Paylaşacak bir şeyin yoksa hayatta her zaman rahat edersin ama varsa da paylaşacaksın. Ailesini çok küçük yaşta kaybetmiş. Hayatla tek başına mücadele eden güçlü bir kız. İstanbul'da baristalık ,köpek gezdiriciliği gibi birkaç işte çalışıyor. En büyük hayallerinden birisi de günün birinde kendi cafe' sini açmak.
MERVE ÇAĞIRAN - HANDE VAROĞLU
Merve Çağıran 10 Kasım 1992 yılında Balıkesir'de dünyaya gelmiştir. Küçüklüğü ailesi ile birlikte taşındığı İzmir'de geçmiş, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini yine İzmir’de tamamlamıştır. 35.5 Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Merve Çağıran ilk kez kamera karşısına Tek Türkiye dizisi ile geçmiştir. Çağıran, Şefkattepe, Elde Var Hayat, Kaçak Gelinler dizilerinde rol aldıktan sonra 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar ve 2016 yılında Aşk Laftan Anlamaz projeleriyle dikkatleri üzerine çekmiştir. 2017 yılında Mert Baykal'ın yönetmenliğini üstlendiği Fi dizisinde ve Yusuf Pirhasan ile Aytaç Çiçek'in yönetmenliğini paylaştığı Kalp Atışı dizisinde yer almıştır.
2018 Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar ödülünü kazanan Merve Çağıran şimdilerde başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk ve İsmail Demirci'yle paylaştığı Çarpışma dizisinde Meral karakterine hayat vermektedir.
Merve Çağıran 1.74 metre boyunda, 53 kilo ve Akrep burcudur.
HANDE VAROĞLU KARAKTERİ HAKKINDA
Hande çok zengin Varoğlu ailesinin tek kızı. İstediği her şeyi çok kolay elde etmiş olmanın zaaflarıyla maluldür. New York'ta endüstri tasarımı okumuş, detaylara düşkün. Bir yandan babasının işlerini yürütürken diğer yandan Sancakzade'lerin mobilya fabrikasında tasarımcı olarak çalışıyor. Çocukluğundan beri evleneceğini varsaydığı Ferit, hayatındaki tek sürekliliktir. Antakya'da kendini sıkışıp kalmış hisseden ama Ferit yüzünden buradan ayrılamayan biri. Tasarımlarıyla bir dünya markası olma hayalleri kuruyor yerel olan ne varsa reddediyor ve beğenmiyor.
TOPRAK CAN ADIGÜZEL - YAMAN ÖZTÜRK
26 Ocak 1992 tarihinde İzmir’de dünyaya gelen Toprak Can Adıgüzel öğrencilik hayatı boyunca çeşitli tiyatro oyunları ile sahne almaya ve müzikle ilgilenmeye başlamış. 2012 yılında İstanbul'a taşınan Adıgüzel, yüksek öğretim eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamlamış.
TOPRAK CAN ADIGÜZEL’İN OYNADIĞI DİZİLER
‘Benim Adım Feuerbach’ isimli tiyatro oyunla sahne almaya başlayan genç oyuncu 2019 yılında da Toy İstanbul’da ‘Yak Bunu’ isimli oyunda yer almıştır. Toprak Can Adıgüzel ilk olarak, Fox Tv ekranlarında yer alan Kadın adlı dizinin final bölümündeki İsmail karakteri ile de adını duyurmuştur.
Son olarak Adıgüzel, Show Tv ekranlarının sevilen dizisi ‘Alev Alev’ de Ali karakterini oynadı. Şimdilerde ise ATV ekranlarının yeni dizisi Kalp Yarası’nda Yaman rolüyle sevenleriyle buluşuyor.
YAMAN ÖZTÜRK KARAKTERİ HAKKINDA
Hırslı, inatçı, tuttuğunu koparan, karanlık tarafları olan, yakışıklı bir delikanlı. Çiftliğin seyisi Veysel'le eşi Hatice'nin oğlu. Hiçbir zaman Ferit ve Hande'den ayrı tutulmamış, onlarla aynı okullara gitmiş, aynı kıyafetleri giymiş, aynı şeyleri yemiş içmiş, parasızlık çekmemiş ama yoksunluk çekmiş. Bu yoksunluk bir ailenin yoksunluğu. Sinan da Ferit de ona hep evin bir diğer oğlu gibi yaklaşmış, Azade dışında herkes Yaman'ı benimsemiş. Yaman Adnan'ın desteği ile fabrika' nın her kademesinde çalışmış ama hiçbir şey ona yetmemiş.
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