Kalp Yarası 5. son bölümü ile diziseverlerin karşısına çıktı. Son bölümde; Baha'nın Ayşe'yi kurtarmaya çalışırken yaraladığı genç ölünce hapis cezası katlanır. Zor günlerden geçen Baha, Ayşe'nin evlendiğini duyunca büyük bir şok yaşar. Kalp Yarası 6. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Kalp Yarası 5. son bölüm

KALP YARASI 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kalp Yarası yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlandığında haberimizde yer alacak.

KALP YARASI 5. SON BÖLÜM

Baha'nın durumunu öğrenince büyük bir üzüntü yaşayan Ayşe, Ferit'e karşı duygularının da yoğunlaştığını fark eder. Ferit'in Hande'ye karşı bir şey hissettiğini düşünen Ayşe ikilemde kalır. Tam bu sırada Hatay'a beklenmedik bir misafir gelir. Bu davetsiz ve beklenmedik misafir konağın altının üstüne getirir.

Babasının ölümüne seyirci kalan Yaman için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Hande tarafından sürekli hor görülen Yaman kendine yeni bir yol çizmeye karar verir.

Antakya'ya gelen gizemli misafirin peşine düşen Hande ise Ayşe'yle ilgili önemli bir bilgiye ulaşır. Tehlikeli bir oyuna girişen Hande tüm dengeleri değiştirerek oyunu yeniden kuracaktır.

KALP YARASI KONUSU

Antakya'nın iki köklü ailesinin bitmek bilmeyen çatışmasının tam ortasına, hayatlarını değiştiren tertemiz aşklarını koyan Ferit ve Ayşe'nin yüreklere dokunacak aşk öyküsünü konu alan dizinin genel hikayesi sektörün duayenlerinden Tomris Giritlioğlu'nun imzasını taşıyor.

KALP YARASI OYUNCULARI

Gökhan Alkan,

Yağmur Tanrısevsin

Merve Çağıran

Toprak Can Adıgüzel

Şenay Gürler

Mahir Günşiray

Meltem Gülenç

Rıza Akın

Nail Kırmızıgül

Yonca Şahinbaş

İnanç Konukçu

Burçin Abdullah

Naz Sayıner

Melih Çardak

Zehra Yılmaz

Kemal Burak Alper