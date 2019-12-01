01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Alanya Belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 40 yaşındaki Tuncer'e bir yıl önce nefes darlığı şikayetiyle gittiği hastanede kalp yetmezliği teşhisi konuldu.
AA'nın haberine göre; üç çocuk babası Tuncer, tedavi için geldiği Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde, hayata tutunabilmesi için acil kalp nakli olması gerektiğini öğrendi.
Zor günler geçiren Tuncer kalp nakli beklerken, beyin ölümü gerçekleşen 21 yaşındaki bir gencin ailesi oğullarının organları ile kollarını bağışladı.
Gencin kalbi, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından 3,5 saat süren ameliyatla Tuncer'e nakledildi. Başarılı geçen naklin ardından Tuncer'in kalbi artık daha sağlam atmaya başladı.
Tuncer, nakil olmadan önce merdiven çıkmakta bile zorlanır hale geldiğini, tedavisi sürerken "Kalp bulundu." haberinin mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını ifade etti.
Naklin ardından kendine geldiğinde hemen elini götürdüğü kalbinin atışlarını hissedince çok duygulandığını anlatan Tuncer, şöyle konuştu: "Nakilden sonra sevinç gözyaşları döktüm. Hastalığım nedeniyle çocuklarımla yeteri kadar ilgilenemiyordum. Çocuklarıma artık çok daha fazla zaman ayıracağım. Onlara daha fazla değer vereceğim. Yeni kalbimi hiç üzmeyeceğim, onu iyi koruyacağım, bakacağım. Herkesi mutlu edeceğim ki ben de mutlu olayım. Daha mutlu, huzurlu, yepyeni bir hayat yaşamayı düşünüyorum. Organları bağışlayan aileye de teşekkür ederim. Onların acısını paylaşıyorum. Kendilerine minnettarım. Birçok insana yeni bir hayat bağışladılar."
"NAKİLDEN BAŞKA ŞANSI YOKTU"
Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Ömer Bayezid ise hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.
Hastanın nakil öncesi çok zor günler geçirdiğini vurgulayan Bayezid, şunları kaydetti: "Kalbin kas gücü yüzde 20'nin altına düşmüştü. Nakilden başka şansı yoktu. Güzel geçen bir ameliyatın ardından hayata tutundu. Türkiye'de kalp nakli bekleyen bin 200 kişi var. Her yıl 80'ine nakil yapılıyor. Organ bağışını artırarak zor durumdaki son dönem kalp yetmezliği yaşayan hastaları kurtarabiliriz. Akdeniz Üniversitesinde bu yıl dördüncü naklimizi yaptık. Zor durumdaki hastalara da yapay kalp konabiliyor. Şimdiye kadar üniversitemizde 105 kalp nakli, 350 civarında da yapay kalp nakli yaptık. Yani sadece nakille hayata tutunma şansı olan 450'den fazla hastayı tedavi etmiş olduk."
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