Kalp hastası çocuğun akciğer damarına ameliyatsız protez kapak yerleştirildi

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Fakülteden yapılan açıklamada, doğuştan kalp hastalığına sahip kişilerin ilerleyen dönemlerde ihtiyaç duyulan akciğer damarına protez kapak yerleştirilmesi işleminin artık ameliyat gerektirmeksizin anjiyografik yöntemle yapılabileceği bildirildi.

Eskişehir'de ilk kez bir çocuğa bu işlemin uygulandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde bu konuda deneyimli merkezler bulunmaktadır. Bu işlemle ESOGÜ'de bu merkezlerden biri olması yolunda ilk adım atılmıştır. Bu işlemde kalpten çıkan akciğer damarının kapağında (pulmoner kapak) kalp fonksiyonlarını ve yapısını etkileyecek derecede yetersizlik ya da darlık bulunan hastanın, kasığındaki damarlardan kateter ile girilerek kalbin sağ karıncık çıkışına stent yerleştirildikten sonra stentin içerisine protez pulmoner kapak yerleştirilmektedir. Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı'nda kurulduğu ilk yıllardan itibaren çocuk hastalara gerek tanı gerekse tedavi amaçlı kalp kateterizasyonu/anjiyografi işlemleri yapılmaktadır. 'Perkütan Pulmoner Kapak Replasmanı' tedavisi gerek ilimiz, gerekse çevre illerde yaşayan özellikle kompleks kalp hastalıklı çocuklar için son derece faydalı olacaktır."

ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Birsen Uçar, Doç. Dr. Pelin Köşger, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sülü ile Anestezi ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Ferda Yaman tarafından gerçekleştirilen işleme Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Başpınar'ın da katıldığı bildirildi.