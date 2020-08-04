Yaşamak için en gerekli olan organımız olan kalp; sağlıklı olduğu sürece sürekli çalışarak bize yaşam kaynağı olmaktadır. Kalp hastalıklara açık bir organdır. Yaşam biçimi ya da bazı zararlı alışkanlıklar nedeni ile bozulabileceği gibi, doğuştan da sorun oluşabilecek hastalıklar taşıyabilir. Damarlarda sertleşme nedeniyle de kalbe giden damarlarda sorun oluşması kalbe de zarar vermektedir. En çok görülen hastalıklar arasında yer alan damar sertliği dışında birçok kalp hastalığı da mevcuttur.

Çocuk yaşlarda yaşanılan romatizmal bir hastalığın tedavisinin tam yapılamaması nedeniyle ateşli bir hastalıkla ilerleyen akut eklem romatizması kalp kapakçıklarına en çok zarar veren hastalık olarak ortaya çıkar. Kanın sağlıklı olarak kalbe ilerlemesi için kalp kapakçıkları olan dört kapakçığında düzgün çalışması önem taşımaktadır. Doğuştan ortaya çıkacak yapı bozuklukları da kalp kapakçığı hastalığı nedenleri arasındadır. Sol karıncığın girişi ile çıkışındaki aort ve mitral kapaklarında en çok bozukluk görülen kısımlardır. İki şekilde kapak hastalığı ortaya çıkar. Kapağın daralması nedeniyle kanın ileri akışına engel olması ile stenoz; tam olarak kapanmaması nedeniyle kanın geri sızmasıyla oluşan durum da regurgitasyon oluşur. Genel olarak birlikte görülen iki hastalıktır. Kalp kapakçığında bozukluğun hafif olarak oluşması sorun yaratmasa da enfeksiyona bağlı olarak gelişen endokardit; bozulan kapak üzerine yerleşen organizmaların oluşturduğu bir rahatsızlıktır. Kalp kapakçıkları ayrı bir bağ dokusuna sahip olmadığı için kan dolaşımı için alyuvarlar oraya girerek savaşma sağlayamaz.

Doğuştan Ortaya Çıkan Kalp Hastalıkları

Anne karnında kalbin gelişmesi çok karmaşık bir şekilde oluşması nedeniyle yapı bozuklukları sık görülür. İlk haftalarda bir boru şeklinde olan kalp; sonrasında dört odacıklı ve iki farklı dolaşım sistemi olan bir yapıya dönüşür. Bazen karıncık ve kulakçıklarda delikle doğan bebekler görülür. Bu da bir bozukluk olarak ortaya çıkar. Bu durumda akciğerlere yeterli olarak kan gitmez ve oksijen yetersizliği oluşarak siyanoz (mavi hastalık) ortaya çıkar.

Kalp yetersizliği; kalbin sol karıncığının kaslarında zayıflama ortaya çıkar ve kalbin kan pompalama gücü yetersiz kalır. Koroner damar hastalığı kalbe yeterli olarak kan gelmemesi ile oluşur.

Kardiyomiyopati; kalp kaslarında zayıflama yaratan bir hastalıktır. Kasların zayıflaması ile boşluk artar ve kalp büyümeye başlar. Hastalık genelde gizli kalır. Bazı durumlarda kasın kalınlaşması ile sol karıncık üzerinden kan çıkışı engellenir. Kalıtsal bir kalp hastalığı olan bu hastalık; Hipertrofik kardiyomiyopati olarak adlandırılır.

Kalp Ritim Bozuklukları

Kalbin elektriksel iletimi sistemi kalbin her bölümündeki kasılmalardan sorumlu olmaktadır. Bu durumda iki bozukluk oluşur; bu kalbin yavaş atması ya da hızlanmasıdır. Her iki durumun oluşması ile beyne kan gitme sorunu yaşanır bu da baş dönmesi ve bilinç kaybına da neden yaratabilir. Yavaşlaması halinde kan pompalanmaz; hızlanması ile de atışlar arasında yeterli kan depolanmaz ve az kan pompalanmaya neden olur. Baş dönmesiyle bayılmanın ortaya çıkması hızlı kalp çarpıntısı olduğunda ortaya çıkar. Kalp ritim bozuklukları kendi başına oluşabileceği gibi başka hastalıklar nedeni ile de oluşabilir. Neden kaynaklandığını görmek için EKG testi yapılmaktadır. Ayrıca günlük ritim tesbiti için dobler adı verilen taşınır ritim aleti takılır ve takibe alınır. Bu tespitten sonra kalbin yavaş çalışmasının düzenlenmesi için kalp pili takılır hızlı kalp ritmi içinde ilaçla düzenleme sağlanır.

Kalp Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Kalp hastalıklarında nedenler oldukça karmaşıktır o nedenle belirti vermesi azdır. Kalp oksijensiz kalırsa ağrı oluşur. Ancak bazı durumlarda sindirim sistemi rahatsızlıkları da buna neden yaratabilmektedir. Sol karıncık kısmında akciğerlerde sıvı birikmesi ile oluşan durum egzersiz anında soluksuz kalmaya yol açar bu da kalp yetersizliği belirtisidir. Akciğerlerde aşırı sıvı birikmesi vücudun su tutmasına neden olur ve ödem, şişlik ayak bileklerinde ortaya çıkar. İdrar söktürücüler ile bu durum önlenir.

Kalp Hastalığı Tanısı

Kalp yetersizliği kolay teşhis edilen bir kalp hastalığıdır. Akciğerlerde sıvı toplanması ve ayak bileklerinde ödem oluşması ile teşhis edilmektedir. Hekim birçok tetkik yaparak kalp atışlarından, kalp kontrollerinden ve göğsün dinlenmesinden birçok tetkik uygular ve ona göre tanı konulur. EKG, göğüs röntgeni, ekokardiyografi tetkikleri de uygulanır. Ayrıca kateter adı altında tanı koyma işlemi de yapılmaktadır. Bu ileri tetkik için gereklidir. Kalp hastalığı her açıdan önem taşıyan hayati bir hastalıktır. O nedenle tedavisi için erken önlem almak ve kontrol ettirmek önem taşımaktadır.