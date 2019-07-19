19 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kalkandere ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde bulunan ÇAYKUR'a bağlı çay fabrikasının dumanından yükselen kara bulutlar hem çevreyi hem de bölge insanının sağlığını ciddi olarak tehdit ediyordu.
"İNŞALLAH BİR DAHA OLMAZ"
Fabrika bacasından çıkan yoğun dumanın çevreye yayıldığı anlatan yönre sakinleri "Bacadan simsiyah bir duman çıkıyor, her tarafa yayılıyor, çaylıklarımız, bahçelerimiz toz içinde kalıyordu, hava kirliliği oluşuyordu, ama şimdi düzeldi. Umarımız baca bir daha arıza yapmaz" diye konuşuyor.
"HERKESTEN ÖZÜR DİLİYORUZ"
DHA'ya konuşan "Fabrikanın kazan sistemini işleten firma sahibi İbrahim Akkuş ise Kalkandere'deki fabrikada filitrasyon ve duman sorunu yaşandığını belirterek: "Biz hemen fabrikadaki soruna müdahale ettik. Kazanın mevcut bakımları olmuştu. Arızadan sonra Çaykur'un fabrikanın çalışmaya ara vermemesinden dolayı birkaç gün bu arıza ile çalışmak zorunda kaldı. Ardından fabrika durunca biz de gerekli malzeme ile arızayı giderdik. Mahallelilere de konuyla ilgili bilgi verdik. Şu an fabrika normal bir şekilde çalışıyor. Çevreye verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı herkesten özür diliyoruz. Şu anda bir sorun kalmadı. Çevreye duyarlı bir şekilde fabrika üretime devam ediyor. Yaklaşık 500 bin TL masraf ederek stokerleri değişerek sorunu ortadan kaldırdık. Biz kesinlikle insanların sağlığını tehdit edecek bir çalışma içinde değiliz. Hiçbir masraftan kaçmıyoruz. Biz de bu şehirde yaşıyoruz. Çevreyi kirletmeye ne bizim ne de başkasının hakkı yok. Kısa sürede yaşanan arızayı gidererek fabrikayı eskisi gibi sağlıklı çalışır duruma getirdik"...
BAŞKAN YILDIRIM: BU SORUNU DOĞALGAZLA ÇÖZECEĞİZ
Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, Taşçılar çay fabrikasının son yapılan rötuşlar neticesinde yeniden faaliyete başladığını ifade eti. Yıldırım, "eskiye göre şu anda çok iyi. Vatandaşlarda bu konuda memnuniyetini dile getiriyor. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Dün çay fabrikasının müdürü Adem Bey'le görüştüm, Kendisi de şu an için herhangi bir sıkıntının olmadığını belirtti. Biz yine de belediye olarak bu işin takibindeyiz. İnşallah bu şekilde sezonu bitiririz. Sezon bittikten sonra bu işe köklü bir çözüm için doğalgaza dönüşümünü sağlamak zorundayız. Zaten ilçemize doğalgazın getirilmesi için gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Hamdolsun projede belirli bir aşamaya getirdik, sözlerini de aldık. inşallah ilçemize doğal gazın gelmesi ile beraber bu işi de çözmüş olacağız" diye konuştu.
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