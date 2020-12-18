TRT 1'in sevilen dizisi Kalk Gidelim'de heyecan durulmuyor! Ufuk Özkan, Erkan Sever, Ayça Varlıer ve Mehtap Bayri gibi isimlerin rol aldığı Kalk Gidelim 133. bölümde neler oldu? İşte televizyon ekranlarının sevilen dizisi Kalk Gidelim 134. bölüm fragmanı...
KALK GİDELİM 134. BÖLÜM FRAGMANI
— Kalk Gidelim🕺🏻 (@kalkgidelimtv) December 17, 2020
KALK GİDELİM 133. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Köye mermer ocağı açılmasın diye apar topar reklam sözleşmesi imzalayan Seyfettin, aldığı parayı Kelle İsmail’ e götürür. Ancak Kelle İsmail, araziyi satmaktan vazgeçmiştir. Yasemin’ in verdiği ders Kelle üzerinde etkili olmuş ve Kelle dostluk günlerine geri gelmiştir. Şimdi bir buçuk milyon doların ne yapılacağı durumu vardır.
Seyfettin hemen gidip parayı geri verip anlaşmayı iptal etse ve Adam ve Ferya buna yanaşmaz. Anlaşmayı yaptıklarını söylerler. Seyfettin’ in artık Reklamı çekmekten başka çaresi yoktur. Seyfettin bir buçuk milyon doları ne yapacaktır?
Şakir’ i kaçıran çapkın adam Yılanlı dağına doğru yola çıkmışken Halim, Samim, Sadık ve İnsaf durumu Efe’den haber alırlar. Hemen Şakir’ i kurtarmak için yola çıkarlar. Şakir Yılanlı dağına kaldırıldığında Kendisini kaçıran adamla ilgili olarak çok büyük bir sürpriz ortaya çıkar. Şakir bu durumdan nasıl kurtulacaktır?
Reklam çekim günü yaklaştıkça Seyfettin gerilmeye başlar. Seyfettin’ i çekimlere Nurcan Hazırlar. Nurcan Seyfettin’in oyuncu koçu olsa da Seyfettin ev ahalisinden bu çekimi saklar. Çekim gün geldiğinde Seyfettin adeta bir kaprisli star gibi davranır. Mustafa Ali ve Nurcan’dan başka kimsenin bu çekimden haberi yokken Halim Samim, İnsaf ve Şakir’ i bir anda sette görür. Seyfettin bunun şaşkınlığını yaşarken bambaşka bir olayla şok olur. Mr. Adam ve Ferya’nın gizli ajandası açılmış ve ortaya Seyfettin’i delirtecek bir gerçek çıkmıştır. Ajanda da ki gerçek nedir?
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