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        Haberler Sağlık Kaliteli bir uyku için ağız ve diş sağlığı bakımı önem taşıyor

        Kaliteli bir uyku için ağız ve diş sağlığı bakımı önem taşıyor

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, ağız ve diş sağlığının uyku kalitesini etkilediğini, en az 2 dakika dişlerin fırçalanması gerektiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:07 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:07
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        • 1

          Tunçdemir, Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde günde 1200 hasta girişi yapıldığını söyledi. Hastanede teknolojiden yararlandıklarını, ihtiyaçlara hızlı ve etkin cevap verdiklerini anlatan Tunçdemir, doktor, asistan ve fakülte öğrencileriyle yoğun tempoda çalıştıklarını dile getirdi.

        • 2

          Tunçdemir, son yıllarda ağız ve diş sağlığında kliniklere başvuru tercihlerinin değiştiğini belirterek, "Bundan 25 yıl önce hastalar sadece diş ağrısı veya protez talebiyle geliyordu.

        • 3

          Artık şimdi 'Daha nasıl iyi gülümseyebilirim, dişlerim nasıl daha iyi beyaz olur?' Artık bunlarla gelmeye başladılar. Dişlerini büyütmek için başvuranlar var. 'Dişlerimi daha nasıl beyazlatabilirim?' diyenler var. Diş hekimliğinde iş, estetik boyut kazandı diyebilirim" diye konuştu.

        • 4

          KALİTELİ UYKU İÇİN DİŞ SAĞLIĞI BAKIMI ÖNEMLİ

          Ağız ve diş sağlığının yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini kaydeden Tunçdemir, "Bir hafta dişlerimi fırçalamadım. Sonraki haftada da olması gerektiği gibi dişlerimi fırçalayıp, diş ipimi kullanıp ve gargarayla ağzımı çalkalayıp yattım. Çok daha dinlenmiş, uykumu almış bir şekilde uyandığımı hissettim. Ağız ve diş sağlığı birçok yeniliğe, güzelliğe ulaşılmasını sağlıyor. İyi, kaliteli bir uyku için ağız ve diş sağlığı bakımı çok daha önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "DİŞLER EN AZ 2 DAKİKA FIRÇALANMALI"

          Diş temizliğinde yapılan bazı yaygın hatalara işaret eden Tunçdemir, şunları söyledi: "Dişlerimizi sadece 15-20 saniye kadar fırçalıyoruz. Dişlerdeki yemek artıklarının tam olarak uzaklaştırılabilmesi için en az 2 dakika fırçalamamız gerekiyor. Bunda da sıra takip edilmeli. Sağ üst taraftan başlayıp, ön, arka ve çiğneme yüzeyleri ile ortalama 2 dakika boyunca fırçanızın ağızdan çıkmaması gerekiyor.

        • 6

          Sadece fırçalamak yetmez. Aynı zamanda her akşam mutlaka diş ipi kullanmanız gerekiyor. Günde on seferde fırçalasanız iki dişin arasına fırça girmediği için o bölgeleri temizleyemezsiniz. Ayrıca fırçalama sırasında musluk kapatılmalı. Fırçalama sırasında açık bırakılan musluktan 8 ton su kaybediliyor. Fırçayı ıslatmanıza gerek yok. Normal macunu bir küçük bir parça koyup dişleri fırçalamaya başlayalım."

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