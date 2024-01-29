Kaliteli bir uyku için ağız ve diş sağlığı bakımı önem taşıyor

KALİTELİ UYKU İÇİN DİŞ SAĞLIĞI BAKIMI ÖNEMLİ

Ağız ve diş sağlığının yaşam kalitesini doğrudan etkilediğini kaydeden Tunçdemir, "Bir hafta dişlerimi fırçalamadım. Sonraki haftada da olması gerektiği gibi dişlerimi fırçalayıp, diş ipimi kullanıp ve gargarayla ağzımı çalkalayıp yattım. Çok daha dinlenmiş, uykumu almış bir şekilde uyandığımı hissettim. Ağız ve diş sağlığı birçok yeniliğe, güzelliğe ulaşılmasını sağlıyor. İyi, kaliteli bir uyku için ağız ve diş sağlığı bakımı çok daha önemli diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.