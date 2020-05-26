Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fransa'da yayın yapan France 24 kanalına bir röportaj verdi. Kalın, Libya'da yaşanan gelişmeler ve Suriye'deki durum hakkında önemli açıklamalar yaptı.
Kalın, Türkiye'nin Trablus merkezli Serrac hükümetine verdiği desteğin sahadaki çatışmaya denge getirdiğini belirtirken, Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'tan çekildiğini doğruladı.
Kalın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Batılı paralı askerler vasıtasıyla Hafter'e destek sağladığını belirtirken, Hafter'in 'her bir anlaşmayı ve her bir ateşkesi' bozduğunu belirtti. Kalın, Türkiye'nin Serrac'ı askeri olarak Hafter'in peşinden gitmesi için cesaretlendirmediğini ve 'siyasi çözüm' arayışında olduklarını vurguladı.
Kalın, siyasi çözümün tüm Libya'yı kapsaması gerektiğinin altını çizdi.
Fransa ve Hafter'i destekleyen diğer ülkelerin yanlış yaptığını söyleyen Kalın, "Hala Hafter'i destekleyen herkesin, Libya'daki çatışmada yanlış tarafta yer aldığına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. Kalın, "Hafter destekçilerinin Hafter'in güvenilir bir ortak olmadığını anlamalarının zamanını geldi" dedi.
SURİYE VE S-400 AÇIKLAMASI
Fransa ve ABD ile anlaşmazlıkların Suriye'de de geçerli olduğunu belirten İbrahim Kalın, bu ülkelerin YPG'ye verdiği desteği eleştirdi. Kalın, YPG'nin yalnızca PKK'nın Suriye kolu olduğunu ve Fransa ile ABD'nin desteğinin Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehlikeye attığını söyledi.
Erdoğan ile Trump'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşme ve S-400'lerin aktive edilmesiyle ilgili gelen bir soruya Kalın, "Başkanlarımızın iyi bir ilişkisi var. S-400'ler konusundaki anlaşmazlığımız, Patriot hava savunma sistemlerini satın almak için yıllarca süren çabalarımıza dayanıyor. Ancak maalesef, Obama başkanlığından bu yana bu gerçekleşmedi. Alternatiflere bakmaktan başka bir çaremiz yoktu." şeklinde yanıt verdi.
Kalın, Türkiye'nin Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen S-400'lerin aktive edilme planına halen bağlı olduğunu vurguladı.
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