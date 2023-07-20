Kale Seramik 'büyük' ürününün getirisini yatırımcı ile paylaşacak

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Türkiye'nin önemli sanayi şirketlerinden Kale Seramik'in hisselerinin yüzde 21.25'i halka arz ediliyor. Şirket bugün ve yarın (20-21 Temmuz 2023) Borsa İstanbul'da talep toplayacak. Şirket eğer yeterli talebi toplarsa 2.7 milyar liralık halka arz büyüklüğü ile şirketin değeri 10.1 milyar lira olacak. Hisselerin yüzde 80'i bireysel yüzde 20'si kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Sermaye artışı yöntemi ile yapılacak halka arz gelirinin yüzde 80'i şirketin karını önemli oranda artırmasını beklediği büyük yer ve duvar karosu slab yatırımında, yüzde 20'si ise kredi finansmanında kullanılacak. Halka arzları büyüme için yaptıklarını ifade eden Kale Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CFO'su Haluk Alperat, "Yatırımcıya bir büyüme potansiyeli, büyüme hikayesi sunuyoruz" dedi.

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Kale Seramik'in Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarından ve güvenilir bir şirket olduklarını diğer yandan sürekli yenilik peşinde koştuklarını söyleyen Alperat, "Yatırımcıya sunduğumuz en önemli 2 husus bunlar" dedi.

SLAB OYUNU DEĞİŞTİRECEK

Kaplama malzemelerinin duvar ve yer karosu olmak üzere ikiye ayrıldığını anlatan Alperat bunun yanında slab denilen büyük ürünlerin geldiğini ve slabin bütün oyunu değiştireceğini söyledi. Slab ürününün 160 cm'ye 320 cm gibi devasa boyutlarda oluğunu ifade eden Alperat, "Kullanımı farklı kolay, karbon emisyonu yüzde 41 daha düşük. Bu şu anda Türkiye'de olmayan ürün. İlkini biz gerçekleştireceğiz. 27 Temmuz'da kuruluş yıldönümümüz ve halka arz gongu ile birlikte tanıtacağız" dedi.

Alperat, halka açılacak olan Kale Seramik'in 2022 sonu itibariyle borcunun FAVÖK'e oranının 1.3 olduğunu söyledi. Borcun mart sonu itibariyle 700 milyon lira kadar arttığını buna neden olan gelişmenin ise şirketin yeni ve büyük ürünü Slab'in yatırımı olduğunu ifade eden Alperat "Borcun yükselmesinde enflasyonun da etkisi var ancak yaptığımız yatırımın semeresini almadık. Halka arzdan sonra bu borcun semeresini küçük yatırımcı ortaklarımızla birlikte alacağız" dedi.

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KAR VE FAVÖK'TE 4 KAT ARTIŞ

Kale Seramik'in FAVÖK rakamının 3 yıl önce 200 milyon TL olduğunu bu rakamın 2022 yılsonunda 834 ve mart sonu itibariyle 810 milyon lira olduğu bilgisini veren Alperat, şirketin net karının 1.5 milyar lira olduğunu yüzde 22 net kar marjına sahip olduklarını aktardı.

Kale Seramik'in mart sonu itibariyle son 12 ayda 6.5 milyar liralık cirosu olduğu bilgisini veren Alperat, 2022 yılsonu cirosunun 6 milyar lira olduğunu söyledi. Alperat son 2 yılda şirketin cirosunu 4 kat artırarak 1.5 milyar liradan 6.5 milyara çıkardığını ifade etti.

Kale Seramik'in yüzde 22.6'lık pazar payı ile pazar lideri olduğunu ifade eden Alperat, 4 ayrı yerde 500 bin metrekarelik kapalı alanları olduğunu belirtti.

FİYAT KAZANÇ ORANI 7 İLE AÇILIYOR

Şirketin 10 milyar liralık bir değerle halka açıldığını ve 1.5 milyar lira karı olduğunu hatırlatan Alperat, "Bu 7'nin altında bir fiyat/kazanç oranı demek. Bu çok düşük bir rakam. Sektör ortalamalarının da altında" diye konuştu.

Şirketin FAVÖK marjının yüzde 14 olduğunu ifade eden Alperat yüzde 45 ile 50 arasında brüt kar marjı olan slabin devreye girmesiyle FAVÖK marjının yüzde 20'ye çıkacağını söyledi. Alperat'ın verdiği bilgiye göre şirketin slab yatırımı önümüzdeki sene 8 milyon metrekareye ulaşacak.

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KALE'NİN AMİRAL GEMİSİ

Kale Seramik'in Kale Grubu'nun amiral gemisi olduğunu söyleyen Alperat, Kale grubunu şöyle tanımladı: "Kale grubunda iki ana bölüm var. Yapı ve teknik grup. Yapı grubunda Kalekim'in dışında ana şirketimiz Kale Seramik. Teknik grupta ise savunma ve havacılık işleri var. Kale Seramik'in 56 milyon metrekarelik kapasitesi var. Bu rakam Kale Seramik'in Türkiye'deki en büyük üretim kapasitesinde ve Avrupa'da da 5'inci dünyada ise 18'inci büyük olduğunu gösteriyor. Kurucumuz İbrahim Bodur 1957 yılında temellerimizi attıktan sonra uzun yıllar biz Avrupa'da önemli bir oyuncu olduk. "

YURDIŞINDA ARAYIŞLAR VAR

66 yıllık bir köklü ve geleneklerine bağlı bir şirket olduklarını kaydeden Alperat, ancak diğer yandan şirkette sürekli bir devinim olduğunu da kaydederek, "Türkiye'de markalarımız, üretimimiz ve dağıtım kanallarımızla kaslarımız oldukça güçlü. Diğer yandan satışlarımız içinde ihracatın payı yüzde 30. Bu biraz düşük kaldı. İhracat oranımızı yüzde 45'e çekmek için çalışıyoruz. Bazı arayışlarımız var. Halka arz kaynağının da yüzde 6'sını bu yönde ayırdık. Üretim tesisi dahil herşey olabilir" şeklinde konuştu.

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Seramik karo pazarının Türkiye'nin payının yüzde 2.9'dan yüzde 4.8'e çıktığını anlatan Alperat, 2017 ile 2021 arasında ihracat tutarının 500 milyon dolardan yaklaşık 1 milyar dolara yükseldiği bilgisini verdi. Seramik kullanımının Avrupa'da yüzde 70'inin yenileme yüzde 30'unun yeni konut Türkiye'de ise tam tersi olduğunu ifade eden Alperat, ancak şu anda Türkiye'de konut yapımındaki yavaşlamanın yenilemeyi öne çıkardığını söyledi. Alperat, diğer yandan deprem bölgesindeki inşaat yapımı ve İstanbul ve İzmir'de güçlendirilen konutlarda bir yenileme pazarının oluştuğunu belirtti.

SERMAYE PİYASALARI OLMADAN HIZLI BÜYÜME OLMAZ

Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının artışının ve enflasyona karşı bir yatırım aracı olarak görülmesinin çok doğru olduğunu söyleyen Alperat, şunları kaydetti: "Şirketler gayet iyi performans gösterdi. borsa her zaman şirketlerin iyi kaynak sağlayacağı bir yer olmalı. Sermaye piyasaları olmadan kredi ile veya sermayedarın kendi katkısı ile hızlı büyüme gerçekleşmez. Sermaye piyasaları ülkeleri ileri götüren mekanizmalardır. Bizim sermaye piyasalarımız da bu işlevi yerine getirmeye çalışıyor. Örneğin grubumuzun diğer şirketi Kalekim 14.75 liradan halka açılmıştı bugün 73 lira. 2 yılda bu getiri çok iyi. Dolar bazında 200 milyon doların altındaki şirket değeri şimdi 320 milyon dolara çıktı. "