Olay, Konya'daki Karatay Sanayi sitesinde meydana geldi. Arkadaşıyla birlikte kaldırımda yürüyen bir kişi, bir iş yerinin bodrum katına ait havalandırma menfezinin tahta kapağına bastı. O sırada tahtanın kırılması üzerine menfezin içine düştü.

Ne olduğunu şaşıran ve yara almadan kurtulan talihsiz kişi, kendi imkanlarıyla menfezden çıktı. Yanındaki arkadaşı da yardım etmek istedi. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. İki kişi daha sonra yoluna devam etti.