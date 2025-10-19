Çok kahkaha atmak kalp krizi riskini azaltır mı yoksa artırır mı?

GÜLME TERAPİSİ KALBİ GÜÇLENDİRİYOR

Brezilya’da yapılan dikkat çekici bir araştırma, kahkahanın kalp hastaları üzerindeki somut etkilerini kanıtladı. Koroner arter hastalığı olan 26 kişiyle yürütülen çalışmada, katılımcıların yarısı üç ay boyunca haftada iki kez komedi programları izledi. Diğer yarısı ise politik belgeseller gibi ciddi içerikler tercih etti.