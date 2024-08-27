Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Kalbindeki kanser kitlesi göz kapağı düşüklüğü ve dudaklarında istemsiz hareketle ortaya çıktı - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kalbindeki kanser kitlesi göz kapağı düşüklüğü ve dudaklarında istemsiz hareketle ortaya çıktı

        İzmir'de, kalbinin ana damarları üzerindeki kanser kitlesi kritik bir operasyonla alınan genç mimar, mesleğine döneceği günü bekliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 12:15 Güncelleme: 27.08.2024 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kalbindeki kanser kitlesi dudaklarındaki istemsiz hareketle ortaya çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Denizli'de yaşayan 30 yaşındaki mimar Berkcan Demirel, 4 ay önce, göz kapağındaki düşüklük ve dudak kaslarında istemsiz hareket nedeniyle Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

        Muayene edilen Demirel'e bir çeşit kas hastalığı olan "myastenia gravis" teşhisi konuldu.

        Kas zayıflığı nedeniyle ayakta durmakta zorlanan Demirel, SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Can Ceylan tarafından muayene edildi.

        Tetkiklerde Demirel'in kalbinin ana damarları üzerinde bir tümör fark edildi. Bunun üzerine kalbin çalışmasını etkileyen kitleyi bulunduğu yerden çıkarmak için kapalı ameliyat planlandı.

        REKLAM

        Prof. Dr. Ceylan ve ekibi, hastanın göğsünün 3 noktasından 2 santimetrelik deliklerden girerek tümörü bulunduğu yerden çıkardı.

        "ÇOK NADİR BİR TÜMÖR ÇEŞİDİ"

        Prof. Dr. Kenan Can Ceylan, Demirel'in hastaneye başvurduğunda yaşam kalitesinin azaldığını, ayakta durmakta bile zorlandığını söyledi.

        İleri tetkiklerde hastaya timus kanseri teşhisi koyduklarını hatırlatan Ceylan, "Hastanın yaşı ve bulunduğu yer itibarıyla çok nadir olan bu tümörü ekip arkadaşlarımızla hassas bir operasyon yürüterek kalbin üzerindeki damardan aldık. Çünkü hasta normal şartlarda kitlenin çok küçülmüş olduğunu düşündüğümüz bir yaş grubundayken tam aksine büyümüş kendini gösteren kötü bir durum ortaya koydu" dedi.

        Tümörün kalp ana damarlarının üzerinde bulunması nedeniyle hassas bir ameliyat planı yaptıklarını dile getiren Ceylan, operasyon sonrası hastanın sağlığına kavuştuğunu sözlerine ekledi.

        Berkcan Demirel de yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçirdiğini anlattı.

        "KANSERLİ BÖLÜMDEN KURTULDUM"

        Ameliyat öncesi kendisi ve ailesinin sık sık bilgilendirildiğini vurgulayan Demirel, "Ameliyatla kanserli bölümden kurtuldum. Bir süredir kullanamadığım kaslarım artık normale döndü. İlaç kullandığım için kas hastalığımın belirtileri belli bir seviyede baskılandı. Artık bir an önce meslek hayatıma dönmek istiyorum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        İstanbul'da şiddetli sağanak!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Trump'tan 'Musk ve bakanlık' açıklaması
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Narin'den bir iz bulundu mu? İhbar geldi yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Karısını döverek öldüren katil kıskıvrak!
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Matthew Perry'nin ölümü, Hollywood'un ketamin uyuşturucu ağını nasıl ortaya çıkardı?
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Zuckerberg'den "Beyaz Saray baskı yaptı" itirafı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Ünlü oyuncunun oğul acısı
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Yılın her dönemi 12 derece! Yaz sıcaklarında serinlemek isteyenlerin sığınağı
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Motorlu taşıt ticaretinde yeni dönem
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        Habertürk Anasayfa