Kalbimin Efendisi filmi günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. İşte filmin konusu, oyuncuları ve daha fazlası...

KALBİMİN EFENDİSİ KONUSU NEDİR?

Kalbimin Efendisi, Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini üstlendiği 1970 yapımı Türk filmidir. Başrollerinde Ediz Hun ve Hülya Koçyiğit'in yer aldığı filmde, bir iftira sonucu eşi tarafından terk edilen ve çocuğundan uzak kalan bir genç kadının öyküsü konu edilmektedir.

7. Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi yönetmen, senaryo (Sadık Şendil) ve yardımcı kadın oyuncu (Lale Belkıs) ödüllerini kazandı.

KALBİMİN EFENDİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Ediz Hun - Ferit

Hülya Koçyiğit - Alev

Süleyman Turan - Kemal

Münir Özkul - Amca Bey

Lale Belkıs - Suna