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        Haberler Magazin 'Kalbim Yaralı' filminin galasında duygulu anlar - Magazin haberleri

        'Kalbim Yaralı' filminin galasında duygulu anlar

        Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan 'Kalbim Yaralı' adlı filmin galasında duygu dolu anlar yaşandı. Murat Kekilli, Göğebakan'ın annesi Hatice Hanım'ı görünce merhum şarkıcı ile aralarında geçen diyaloglardan söz etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2023 - 08:44 Güncelleme: 06.12.2023 - 08:44
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        Galada duygulu anlar
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan 'Kalbim Yaralı' adlı filmin galası gerçekleştirildi. Göğebakan'ın annesi Hatice Hanım, oğlu hakkında açıklamalarda bulunurken gözyaşlarına hakim olamadı.

        DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI

        Galaya katılan bir diğer isim ise Murat Kekilli oldu. Murat Göğebakan'ın annesi Hatice Hanım'ı görünce duygu dolu anlar yaşayan Kekilli, merhum şarkıcı ile aralarında geçen diyaloglardan bahsetti.

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        "KENDİ SESİMLE HAYAT VERDİM"

        'Kalbim Yaralı' adlı filmin oyuncuları da proje hakkında konuştu. Plastik makyaj olmadan Murat Göğebakan'ı canlandıran Burak Sevinç, merhum şarkıcının parçalarına da kendi sesiyle hayat verdiğini belirtti.

        Ayrıca projede Hatice Hanım'ın, "Oğlum kanseri yendi ama ihaneti yenemedi" sözüne yer verilmediği belirtildi.

        Fotoğraflar: HT Magazin

        "Umarım herkes beğenmiştir"
        "Umarım herkes beğenmiştir"
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        #murat göğebakan
        #Burak Sevinç

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