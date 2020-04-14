Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

Covid-19 kalp krizi geçirme riskini artırır mı? Kalp ilaçlarını kullanmak Covid-19 açısından tehlike yaratır mı? Kalp hastalığı olanların hastalığı daha ağır geçirdikleri doğru mu? Ameliyat olması gerektiği konusunda uyarılan kalp hastaları içinde bulunduğumuz koşullarda ameliyat olmalı mı? Acıbadem Altunizade Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selim İsbir, kalp-damar hastalıkları ve Covid-19 arasındaki ilişkiye dair bilimsel verileri değerlendirdi. Ceyda Erenoğlu’nun haberi...

1-Kalp Hastalığım var. Bu durumda Covıd-19’a yakalanma riskim daha fazla olabilir mi?

Bu konuda şu anki bilgilerimiz bize böyle bir riskin olmadığını söylüyor.

2-Kalp hastalığım olması hastalığı daha şiddetli geçirmem anlamına gelir mi?

Covıd-19 hastalarının büyük kısmı bu hastalığı orta derecede gribal bir enfeksiyon şeklinde geçiriyor. Öte yandan gribal enfeksiyonlar açısından tecrübelerimiz kalp hastalığı olanlarda bu enfeksiyonların akciğerde “pnömoni” adı verilen ciddi sorunlara yol açtığına işaret ediyor. Bu açıdan eğer kalp hastalığınız varsa hastalığı daha şiddetli geçirmeniz mümkün.

3- Kalp ilaçlarımı kullanmalı mıyım?

Evet düzenli olarak kullanmalısınız. Bu konuda geçen haftalarda çok konuşulan konu virüsün akciğerlerdeki etkisinin yüksek tansiyon tedavisinde sıklıkla kullanılan bir grup ilaçla aynı etki mekanizması üzerinden etki ettiği yönündeydi. Bugüne kadar bu konuda olumsuz bir etki belirtilmedi. Bu açıdan ilaçlarınızı düzenli kullanmayı bırakmamalısınız. Ancak doktor kontrolünde değişiklik yapabilirsiniz.

4-Covıd-19 hastalığı kalp krizi geçirme riskini artırır mı?

Kalp krizi, kalbimizi besleyen ve “koroner arter” adı verilen çapları 2-3 mm arasında değişen ince damarların iç yüzeylerinde oluşan kireç plaklarının ani olarak yırtılması ile ortaya çıkan çok ciddi bir rahatsızlık. Viral enfeksiyonlar bu plakların ani yırtılma riskini artırıyor. Bu açıdan kalbinizi besleyen damarlarınızda plaklar ya da bilinen koroner arter hastalığınız varsa Covıd-19, kalp krizi geçirme riskinizi artırır.

5-Covid-19 kalp yetmezliğine yol açar mı?

Kalp yetmezliği birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkabilir. Kalbimiz vücudumuza kan pompalayan ve yapısı kas olan bir organımızdır. Virüslerin kalp kasını tutarak kalbin kasılmasını bozması sonucu “myokardit” adı verilen bir hastalık ortaya çıkar. Bu çok eskiden de viral enfeksiyonlar sonrasında karşımıza çıkan bir komplikasyondu. Covıd-19’un kalp kasını diğer viral enfeksiyonlardan daha fazla tuttuğuna dair bir bilgimiz yok. Buna karşın her viral enfeksiyonda olabileceği gibi Covid-19’da da myokardit geçirme ve sonrasında kalp yetmezliği oluşumu söz konusu olabilir.

6-Kalp hastasıyım ve doktorum ameliyat olmam gerektiğini söylüyor. Bu şartlar altında ameliyatımı ertelemeli miyim?

Kalp ameliyatı olmanız gerekiyor ise öncelikle hangi tür kalp rahatsızlığına bağlı olarak ameliyat olmanız gerektiği dikkate alınmalıdır. En sık yapılan koroner by-pass ameliyatları açısından bakılacak olunursa uzun süre ertelemek kalp krizi riskini artıracağı için bu ameliyatı uygun şartlarda olmanız gerekir. Bu konuyu doktorunuzla konuşmanız en sağlıklısı. Genel anlamda göğüs ağrısı ve nefes darlığı ataklarınız varsa en kısa sürede ameliyat olmanızı öneririm. Bir diğer önemli hasta grubu, “aort anevrizması” olan hastalardır. Aort damarı kalbimizden çıkan ve vücudumuza kanı dağıtan damardır. Bu damarın genişlemesi bu çok ciddi rahatsızlığa yol açar. Bu sorunda aort çapının belirli rakamların üstüne çıkması sonucu damarın yırtılması söz konusudur. Bu açıdan aort anevrizma tanısı aldıysanız ve çapı 5.5 cm üzerinde ise Covıd-19 nedeniyle bu ameliyatı ertelemeniz doğru olmaz. Bunun dışında aort kapak darlığı olan, belirgin nefes darlığı ve şikayetleri bulunan hastalarda da (biz bu hasta grubunu ‘semptomatik’ olarak adlandırıyoruz) ameliyatı ertelemek riski artıran bir faktördür. Kalp ameliyatı olmanız gerekiyor ise doktorunuzla konuşarak uygun şartlarda en kısa sürede ameliyatı olmanızı öneririm.

7-Kalp hastasıyım ama bu koşullarda hastaneye gitmeye çekiniyorum. Ne yapmalıyım?

Öncelikle sürekli olarak doktorunuzla irtibat halinde olmanızı öneririm. Özellikle nefes darlığı, göğüste kısa süreli şiddetli ağrı ve çarpıntınız varsa kendisini bilgilendirin. Dünyada ve ülkemizde birçok hastane ve sağlık kuruluşu internet üzerinden görüntülü görüşme hizmeti vermeye başladı. Bunu değerlendirebilirsiniz. Kalbinizi ihmal edip gerekli durumda hastaneye gitmekten çekinirseniz üzücü sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

8-Covıd-19 ilaçları kalbime zarar verir mi?

Covıd-19 tedavisinde kullanılan ilaçların özellikle kalbe zarar vermesi diye bir durum söz konusu değildir. Her ilacın yan etkisi ve diğer ilaçlarla etkileşimi vardır. Covıd-19 tanısı aldıysanız tedavinizi doktor kontrolü altında gerçekleşeceği için bir sorun olmayacaktır. Ancak bilinçsizce ve doktor kontrolü dışında ilaç kullanmaya kalkarsanız mevcut ilaçlarınızla Covıd-19 ilaçlarının etkileşimi tehlikeli sonuçlar doğurabilir.

9-Kalp hastalığım var mı yok mu bilmiyorum. Ne yapmalıyım?

Kalp ve damar hastalıkları toplumda yaklaşık yüzde 40 oranında görülmektedir. Kalp ve damar hastalıkları için en önemli risk faktörleri sigara içiciliği, diyabet, hipertansiyon ve ailede kalp ve damar hastalığı öyküsü bulunmasıdır. Eğer bu risk faktörlerini taşıyor ve kısa süreli şiddetli göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntıdan şikayet ediyorsanız tanı için bir sağlık kuruluşuna başvurmalısınız.