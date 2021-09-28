'Kalben'den 'Bilmiyor İçim'

HABERTURK.COM

Bunca acı, korku, yokluk, kriz, savaş ve yangın arasında birbirimizi bulmak, birbirimize sarılmak ve gerçekten sevmek mümkün mü? Korkmadan, kaçmadan... Hep yalnızlığa sığınmadan, ezberlediğimiz gibi tek başımıza güçlü, mutlu taklidi yapmadan.. Kırılganlıklarımızı, çocukluk yaralarımızı, geçmişten getirdiğimiz yükleri birine göstermek ve içimizi açmak gerçekten mümkün mü?

Kalben, sözü müziği kendine, düzenlemesi Umut Çetin'e ait yeni şarkısı "Bilmiyor İçim"de bu sorulara yanıt arayıp, bulmamayı seçen ve sonunda yine şarkısını söyleyerek hafifleyen ozan tarafında duruyor.

Şarkının düzenlemesinde bu melankoli ve umut yitimini zarif bir ustalıkla ortaya çıkaran Umut Çetin'e Özgür Çıtır'ın kendine has gitar soundu eşlik ediyor. Berkay Küçükbaşlar'ın davulda var ettiği lo-fi atmosfer, şarkının yalnızlığa olan bağımlılığını itiraf eden çocuksu tarafıyla bütünleşir nitelikte.

Kalben, her şarkısında müziğinin ve kendinin özüne dair yeni bir yer keşfetmeye incelikle devam ediyor. Yönetmenliğini ve fotoğraflarını Dilan Bozyel'in yaptığı video klipte, Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün baş dansçılarından, dünyaca tanınmış balet Erhan Güzel de "Bilmiyor İçim"de Kalben ile başrolde.

Yardımcı Yönetmenliğini Çisem Baydar Çetinkaya'nın yaptığı video klipte kullanılan kostümlerin tasarımlarını Kadir Kılıç yaptı.

"BİLMİYOR İÇİM" SÖZLERİ

Bilmiyor içim, bilmiyor desem

Duyar mısın?

Almıyor içim, almıyor neden, diye sorsam...

Yalnız kalmak istiyor her zaman

Bilmiyor içim, bilmiyor desem

Anlar mısın?

Almıyor içim, almıyor desem

Yalnız kalmak istiyor her zaman

Bak, yine boş evler

Bak, yine gitmiş sesler

Görmüyor gözüm, atmıyor kalbim, neden?

Bilmiyor içim, almıyor, neden?

Yalnız kalmak ister her zaman.

Yalnız yalnız, kalmak, yalnız, kalmak... yalnız.

Tam gülüşürken

Tam sevinirken

Sevmiyor içim, kalmıyor neden?

Sevmiyor içim, kalmıyor neden?

Nereye gider bu aşk ve hatıralar?

Hatıralar...

Hatıralar...

Nereye gider?