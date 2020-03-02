Kalben: Bu bana göre eğlence değil, yaraları kabullenme yolu - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Geçtiğimiz günlerde Suriye İdlib'de 34 askerimizin şehit düşmesinin ardından Birçok ünlü isim yakın tarihte gerçekleşmesi beklenen konser ve etkinliklerini iptal ettiğini duyurdu. Ancak Kalben, performansların gerçekleştirilmemesiyle ilgili Twitter hesabından yayınladığı bir notla dikkat çekti.

Şarkıcı, şu ifadelere yer verdi:

Bu bana göre eğlence değil, iyileşme, yaraları kabullenme yolu. Sistemin haberlerine duyduğum öfkeden, kırgınlıktan arınma ve evrene ait hissetme yöntemi. Bu sahne, kaldırım, oda bana ve yanımdakilere ev oluyor. Bu şarkıları birlikte söylediğimizde büyü doğuyor. Hissedenlere, kalplilere...