"BAZEN LİNÇ EDİLMEK DE GÜZEL"



Bütün şarkılar çok kıymetli insanlar. Konserde şaka olarak söylediğimiz bazı cümlelerin başka şekilde aktarılması, tuhaf sonuçlara yol açabiliyor. Nefretten daha büyük sevgi var. Bazen linç edilmek, sibel zorbalığa uğramak da güzel. O kadar anlayış geldi, o kadar çok dostum oldu ki... Bu deneyimi de paylaşmış oldum.