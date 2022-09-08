KALP DOSTU GIDALAR NELER?

SARIMSAK VE SİYAH SARIMSAK

Sarımsak, allisin etken maddesi sayesinde kolesterol ve tansiyon düşürücü etkilerinin yanı sıra anti-oksidan, anti-allerjik ve iltihap kurutucu etkiler gösterir. Siyah sarımsak, taze çiğ sarımsağın yüksek ısı ve nem ortamında en az 1 ay dinlendirilmesi sonucu elde edilir. Çiğ sarımsaktan daha hafif bir tada, daha yumuşak ve yapışkan bir kıvama sahiptir. Üstelik siyah sarımsağın içerisindeki allisin etken maddesi 3 ila 6 kat daha yoğundur. Dolayısıyla faydalı etkileri daha fazla ve sindirimi ise daha kolaydır.