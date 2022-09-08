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Kalbe ne iyi gelir? Kalp dostu besinler. Kalp sağlına iyi gelen besinler nelerdir?

Bu besinler kalp dostu! Kalp sağlına iyi gelen besinler neler?

Kalp sağlığına dikkat edilmesi bağışıklık sisteminin korunması açısından oldukça önemli bir durum. Kalp ve damar sağlığı üzerine dikkat edilmesi gerekenleri ve tüketilmesi tavsiye edilen gıdaları dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yiğit Çanga, konuyla ilgili önemli bilgiler aktardı. Doç. Dr. Çanga, “Kalp-damar hastalığı riskini düşürmek için önerdiğimiz beslenme biçiminin adı Akdeniz tipi beslenmedir.” sözlerini kullandı. Peki, kalp sağlığına dikkat etmek için neler tüketmeliyiz? İşte, detaylar...

08.09.2022 - 17:03 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kronik hastalıklar içerisinde yer alan kalp ve damar hastalıkları, dünyanın pek çok yerinde en çok karşılaşılan ölüm nedenleri arasında bulunuyor. Çocuk yaşlarda bile görülebilen kalp ve damar rahatsızlıklarının önüne geçilebilmesi için hareketsizlikten, yanlış beslenme, sigara ve alkolden uzak durulması gerekiyor. Kalp sağlığının tedavisinde sağlıklı beslenmenin yeri ayrıyken, kalbe ilaç gibi gelen besinlerin tüketilmesinde fayda var.

  • Doç. Dr. Yiğit Çanga, Habertürk editörü Demet Demirkır’la yaptığı röportajda, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin hayati önem taşıdığına dikkat çekerken, “Risk faktörlerini ortadan kaldırmak, vücudun pompası görevini gören kalbimiz için hayati öneme sahiptir. Sağlıklı beslenme ise bu sürecin ilk ve en önemli adımıdır.” dedi.

  • "AKDENİZ TİPİ BESLENME"

    Doç. Dr. Çanga, “Kalp-damar hastalığı riskini düşürmek için önerdiğimiz beslenme biçiminin adı Akdeniz tipi beslenmedir. Bu beslenme biçiminin temel prensibi; doymuş (hayvansal) yağların yerini doymamış yağların (bitkisel) almasıdır. Özellikle kan kolesterol düzeyimizin sağlıklı bir profilde olması için doymuş yağların yerini; çoklu doymamış yağlar, tekli doymamış yağlar ve tam tahıl kaynaklı karbonhidratlar almalıdır. Bu şekilde LDL yani kötü huylu kolesterol düşerken, HDL yani iyi huylu kolesterol yükselir” diye konuştu.

  • TUZ TÜKETİMİ ÖNEMLİ!

    Gereğinden fazla tüketilen ve dikkat edilmesi gereken diğer önemli bir besin maddesinin tuz olduğunu belirten Doç. Dr. Çanga, “Fazla tuz tüketimi, hipertansiyon ve kalp-damar hastalıklarına neden olabilmektedir. Günlük toplam tuz tüketimi 5 gramın altında olmalıdır. Yapılan çalışmalarda, tuz alımının günde 2,5 gram ile kısıtlanması kalp-damar hastalıklarını yüzde 20 oranında azalttığı gösterilmiştir.” dedi.

     

  • KALP DOSTU GIDALAR NELER?

    SARIMSAK VE SİYAH SARIMSAK

    Sarımsak, allisin etken maddesi sayesinde kolesterol ve tansiyon düşürücü etkilerinin yanı sıra anti-oksidan, anti-allerjik ve iltihap kurutucu etkiler gösterir. Siyah sarımsak, taze çiğ sarımsağın yüksek ısı ve nem ortamında en az 1 ay dinlendirilmesi sonucu elde edilir. Çiğ sarımsaktan daha hafif bir tada, daha yumuşak ve yapışkan bir kıvama sahiptir. Üstelik siyah sarımsağın içerisindeki allisin etken maddesi 3 ila 6 kat daha yoğundur. Dolayısıyla faydalı etkileri daha fazla ve sindirimi ise daha kolaydır.

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