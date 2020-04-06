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Batman İl Jandarma Komutanlığı silah ve mühimmat kaçakçılığı kapsamında yapılan çalışmalarda şüpheli bir şahsın yasa dışı yollardan temin ettiği kalaşnikof ve mühimmatı satmak için alıcı aradığını tespit etti.

Bulut Kutlu’nun haberine göre, şüpheli şahsın takibe alınması sonucunda yapılan aramada 1 adet kalaşnikof marka tüfek, bu tüfeğe ait 2 şarjör ve 258 adet 7,62 mm fişek ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli şahıs jandarmadaki sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi.