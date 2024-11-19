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        Haberler Sağlık Kakao, stres sırasında tüketilen yağlı yiyeceklerin olumsuz etkilerinden koruyabilir - Haberler | Sağlık Haberleri

        Kakao, stres sırasında tüketilen yağlı yiyeceklerin olumsuz etkilerinden koruyabilir

        Flavanol bakımından zengin bir kakao içeceğinin, vücudun damar sistemini stres sırasında tüketilen yağlı yiyeceklerin olumsuz etkilerinden koruyabileceği tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 14:47 Güncelleme: 19.11.2024 - 14:47
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        • 1

          İngiltere'deki Birmingham Üniversitesinde yapılan araştırmada, yağlı bir yemeğin yanında flavanol bakımından zengin kakao içmenin, yağlı yiyeceklerin etkisinin bir kısmını ortadan kaldırabileceği ve damar sistemini stresten koruyabileceği ortaya kondu.

        • 2

          Araştırma kapsamında bir grup genç, sağlıklı yetişkine kahvaltı olarak 10 gram tuzlu tereyağı içeren iki tereyağlı kruvasan, 1,5 dilim çedar peyniri ve 250 mililitre tam yağlı süt ile yüksek flavanollü kakao veya düşük flavanollü kakao içeceği verildi.

        • 3

          Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimlerinden akademisyen olan ve araştırmanın başyazarı Dr. Catarina Rendeiro, yaptığı açıklamada, "İnsanların stresli olduklarında yüksek yağlı yiyeceklere yönelme eğiliminde olduklarını biliyoruz. Daha önce yağlı yiyeceklerin vücudun stresten kaynaklanan vasküler iyileşmesini bozabileceğini göstermiştik. Bu çalışmada, yağlı yemeğe yüksek flavanollü bir gıda eklemenin stresin vücuttaki olumsuz etkisini hafifletip hafifletmeyeceğini görmek istedik" dedi.

        • 4

          Dinlenme süresinin ardından, katılımcılardan 8 dakika boyunca hızı artan ve yanlış cevap verdiklerinde uyaran bir zihinsel matematik testini tamamlamaları istendi. 8 dakikalık dinlenme süresi ve 8 dakikalık zihinsel matematik testi sırasında ön kol kan akışı, kardiyovasküler aktivite ve prefrontal korteks (PFC) doku oksijenlenmesi ölçüldü.

        • 5

          Zihinsel stres altındayken düşük flavanollü içecekle birlikte yağlı gıdalar tüketmenin vasküler fonksiyonu azalttığı ve bunun, stresli olay sona erdikten sonra 90 dakikaya kadar sürdüğü doğrulandı. Bulgular ayrıca flavanol oranı yüksek kakao içeceğinin, stres ve yağ tüketimini takiben vasküler fonksiyondaki düşüşü önlemede etkili olduğunu gösterdi.

        • 6

          Araştırma, flavanol oranı yüksek bir gıda içmenin veya yemenin, daha zayıf gıda seçimlerinin vasküler sistem üzerindeki etkisinin bir kısmını hafifletmek için bir strateji olarak kullanılabileceğini ortaya koydu.

        • 7

          YÜKSEK FLAVANOL İÇEREN GIDALAR STRESLE BAŞA ÇIKMADA YARDIMCI

          Birmingham Üniversitesi Beslenme Bilimlerinden akademisyen olan ve araştırmanın başyazarı Dr. Catarina Rendeiro, yaptığı açıklamada, "İnsanların stresli olduklarında yüksek yağlı yiyeceklere yönelme eğiliminde olduklarını biliyoruz. Daha önce yağlı yiyeceklerin vücudun stresten kaynaklanan vasküler iyileşmesini bozabileceğini göstermiştik. Bu çalışmada, yağlı yemeğe yüksek flavanollü bir gıda eklemenin stresin vücuttaki olumsuz etkisini hafifletip hafifletmeyeceğini görmek istedik" dedi.

        • 8

          Birmingham Üniversitesi Biyolojik Psikoloji Profesörü ve bu araştırmanın yazarlarından Jet Veldhuijzen van Zanten ise "Modern yaşam streslidir ve stresin sağlığımız ve ekonomi üzerindeki etkisi iyi bir şekilde belgelenmiştir. Bu nedenle kendimizi stresin bazı semptomlarından korumak için yapabileceğimiz her türlü değişiklik olumludur. Stresli olduklarında bir şeyler atıştırmak isteyen ya da yüksek stresli işlerde çalıştıkları veya zamanları kısıtlı olduğu için hazır gıdalara bağımlı olanlar için bu küçük değişikliklerden bazılarını uygulamak gerçek bir fark oluşturabilir" dedi.

        • 9

          Araştırmada, stresi azaltmak için yüksek dozda flavanol içeren kakao tozu, yeşil çay, siyah çay ve çilek gibi içecek ve gıdaların tüketilmesinin önemine işaret edildi. Araştırmanın bulguları, "Food and Function" dergisinde yayımlandı.

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