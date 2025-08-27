Kairat, Pafos ve Bodo/Glimt ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rövanş heyecanı başlarken, oynanan maçlar sonucunda Kazakistan ekibi Kairat, Güney Kıbrıs temsilcisi Pafos ve Norveç takımı Bodo/Glimt tarihlerinde ilk kez Devler Ligi bileti aldı.

Gecenin bir diğer maçında ise Güney Kıbrıs ekibi Pafos, deplasmand 2-1 mağlup ettiği Sırp temsilcisi Kızılyıldız ile evinde 1-1 berabere kaldı ve ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne adını yazdırdı.

BODO/GLIMT DE İLKİ BAŞARDI