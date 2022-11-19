Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

"Kahveyi yemekten sonra içmeyin" uyarısı!

Kahveyi yemeklerin hemen üzerine içmemeye özen gösterilmesi gerektiğini belirten Çetintaş, "Kahvenin içerisinde bulunan tanenler vücudumuzdaki demir emilimini engeller. Bu durumun önüne geçmek için de yemeklerden 1,5-2 saat sonra içmek en doğru seçenek olacaktır" dedi

Giriş: 19.11.2022 - 13:25 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Kahve, çoğu kişinin gün içerisinde en sık tükettiği içeceklerden biri. Uzman Diyetisyen Melike Çetintaş, kahvenin içeriğindeki kafein ve antikoksidan bileşenler sayesinde kalp rahatsızlıkları, kanser, Alzheimer, demans gibi hastalıklardan koruyucu etkisinin yıllardır bilindiğini belirterek, "Bununla birlikte uyarıcı içeriği sayesinde fiziksel ve zihinsel performansı artırıyor" dedi. 

  • Çetintaş, en çok merak edilen konulardan birinin de gün içerisinde tüketilen kahvenin kişinin kilosu üzerindeki etkisi olduğunu kaydeden Çetintaş, şöyle konuştu: "Yapılan birçok çalışma kafeinin metabolizmayı hızlandırıcı, uyarıcı etkileri nedeniyle kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Ancak bu etkinlik çok yüksek bir orana sahip değildir. Kahvenin kilo vermeyi desteklemesi için içerisinde şeker, krema, süt, aroma verici şurup gibi bileşenler olmaması gerekir."

  • Son dönemdeki çalışmalarda ise fazla miktarda kafein almanın insülin seviyelerinde olumsuz etki yarattığını ve yağlanmayı artırdığını gösterdiğini ifade eden Çetintaş, "Ayrıca fazla kahve tüketmek kan basıncını arttırabilir. Vücudunuzun ödem toplamasına neden olabilir" diye konuştu.

  • DİYETTEYKEN NE KADAR KAHVE TÜKETİLEBİLİR?

    Çetintaş, günde 2-3 fincan kahve tüketmenin yağ kaybını desteklerken, 4-5 fincan ve üzerinde kahve tüketiminin yağ artışına ve vücudun ödem toplamasına neden olduğunu söyledi.

  • Tüketilen kahvenin sütsüz, kremasız ve şekersiz olmasının diyet açısından önemli olduğunu vurgulayan Çetintaş şunları söyledi: 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.