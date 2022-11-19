Çetintaş, en çok merak edilen konulardan birinin de gün içerisinde tüketilen kahvenin kişinin kilosu üzerindeki etkisi olduğunu kaydeden Çetintaş, şöyle konuştu: "Yapılan birçok çalışma kafeinin metabolizmayı hızlandırıcı, uyarıcı etkileri nedeniyle kilo vermeye yardımcı olduğunu göstermektedir. Ancak bu etkinlik çok yüksek bir orana sahip değildir. Kahvenin kilo vermeyi desteklemesi için içerisinde şeker, krema, süt, aroma verici şurup gibi bileşenler olmaması gerekir."