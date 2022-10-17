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Kahveye süt mü eklemek daha sağlıklı kahve kreması mı?

Sohbetlerin vazgeçilmezi kahveyi sevmeyen yoktur. Herkes kendine has tarzıyla farklı kahve çeşidi tüketiyor. Yumuşak kahve içenlerin sürekli yaşadığı bir ikilem var; kahveye süt mü eklemeliyiz yoksa kahve kreması mı?

17.10.2022 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kahve aşıklarının yakından bildiği bir ikilemi ele alacağız; kahve kreması mı süt mü? İki gıda aynı gibi dursa da lezzet açısından da kalori açısından da çok farklı!

    Kahve kremaları, sert kahvenin tadını yumuşatmak için kullanılıyor. Genel olarak Türkiye'de toz halinde kahve kreması kullanılsa da aslında sıvı kahve kreması da var.

  • Toz kahve kremaları içerdiği besinlerle tartışmalara yol açıyor. Bu tartışmayı başlatan ise kremaların içeriside barındırdığı; şeker, tuz, mısır şurubu ve gıda boyası.

    Bununla birlikte, kahve kremalarının içinde süt yağı veya krema bulunmuyor. Kahveyle karıştıkları andan itibaren hissedilen yoğun kıvam bitkisel yağlarla sağlanıyor. 

  • Sıvı kahve kremalarının daha sağlıklı olduğu düşünülüyor çünkü sıvı kahve kremaları daha az bir yağ oranına sahip.

  • Bir fincan kahve çok az miktarda kaloriye sahiptir hatta filtre kahve diyet listelerinde "yağ yakıcı" olarak verilir. Ancak kahve kremaları, kalori değerini oldukça yükseltiyor.

     

  • Tam olarak bu nokta, kahve kremasını şüpheli bir noktaya taşıyor çünkü sütle tercih edilen bir bardak kahvede daha fazla besleyici özellik bulunuyor.

    Öncelikle süt, kahve kreması kadar kaloriye sahip değil. Ayrıca, içerisinde  kimyasal içerikler barındırmıyor. 

    Hangisinin daha lezzetli olduğu kahveseverlerin damak tadına kalmış ancak görünen o ki sütle tercih edilen kahve daha sağlıklı ve daha besleyici!

     

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