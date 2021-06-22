Kahveler ve kıraathanelerde oyun yasağı var mı sorusu gündem oldu. Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısının ardından normalleşme kararı alındı. Kararlar gereğince kahvehaneler yurt genelinde açıldı. Peki, kahvelerde oyun yasağı var mı? İşte merak edilen detaylar...

KAHVELERDE OYUN SERBEST Mİ?

Kahvehanelerde tavla, kağıt, iskambil ve okey yasağı hakkında henüz yeni bir gelişme bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile yasakların birçoğunu kalkacağını açıkladı.

Kahvehanelerde oyun yasağının serbest olup olmayacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli olacak.