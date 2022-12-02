KAHVE HARAM İLAN EDİLDİ!
Memluk Sultanı Kansu Gavri tarafından, 1522 yılında Mekke inzibat amirliğine tayin edilen Hair Bey tarafından kahvenin ‘haram’ olduğuna dair fetva verildi. Böylece kahve satılmamış ve içilmemişti, satıcılara şiddetli cezalar verilmiş hatta ellerinde bulunan kahveler yaktırılmıştı.
Aynı yıllar içerisin de Halep, Şam, Bağdat ve Tahraz’da yarı gizli, yarı hoşgörülü içerisinde kahvehaneler açıldı. Ancak bazı sofular önceleri, siyah suyun içilmemesi gerektiğini söylediler ve cephe aldılar. Hatta Afrikalıların ve Habeşilerin içtikleri kahve yüzünden renklerinin siyah olduğunu bile iddia ettiler.