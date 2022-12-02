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Kahve nasıl keşfedildi? İlk kahveyi kim buldu ve ne zaman keşfedildi? Türkiye'ye nasıl geldi? Kahvenin tarihçesi

İlk kahveyi kim buldu ve ne zaman keşfedildi?

Her gün içilen kahvenin hem tatlı hem de acı bir geçmişi bulunuyor. Vakti zamanın da kahvenin geçmişin de yasaklamalar ve hatta içen kişilerin öldürülmesi kadar karanlık bir dönem bulunur. Kahve günümüzde içecek olarak kullanılana kadar pek çok yoldan geçmiştir. Bugün Avrupa’da tüketilen kahve Türkler sayesinde yayılması sağlanmıştır. İşte kahvenin şaşırtan öyküsü…

Giriş: 02.12.2022 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Geçmişte yayımlanan yazılar da kahveye ‘Siyah inci’, ‘İslamların şarabı’ diye isimler verilmiştir. Kahvenin nasıl keşfedildiğine gelecek olursak bu konu hakkında birçok rivayet bulunuyor. Örnek olarak kahveyi ilk bulan adam Şazili tarikatından bir Arap şeyhi olduğu söylenir.

  • KAHVE KEÇİLER BULUYOR!

    Rivayete göre Şazili Ömer, Cezayir kaynaklarında kahveyi keşfeder ve ilk zamanlar kahveye Şazili ismini vermiştir.

    Yine rivayete göre, çobanların güttükleri hayvanlardan keçi ve develer garip bir ağacın meyvesini yedikten sonra, fazla canlılık göstermiştir. Durumu gören çobanlar dervişlere bildirmişlerdir. Ünlü bir derviş olan Şazili ise gösterilen ağacın meyvelerini alıp kaynatmış ve suyunu içmiştir. Kendisi de aynı canlılığı hissetmiş ve kahveyi böyle keşfettiği söylenir.

  • Bir başka rivayete göre en meşhur olan hikâye ise kahvenin Etiyopya’da keçiler sayesinde benzer şekilde keşfedilmesidir. Dönemin Habeşistan sınırları için de günümüz Etiyop’ya bağlı çobanlık yapan Araplar, keçilerin günlerce uyumadığını ve enerji dolu olduklarını gözlemlerler.

  • Sebebini öğrenmek için ise keçilerin daha önce görülmemiş bir bitkinin meyvesini yediklerini ve ondan sonra bu hali yaşadıkları fark edilir ve yine Şazili isimli dervişe danışılmış ve benzer hikâye devam etmiştir.

  • KAHVE ASIL NASIL KEŞFEDİLDİ

    Rivayetleri bir kenara bırakacak olursak kahvenin bilinen keşfedilme tarihi daha farklı fakat benzerdir. Tam olarak kesin bir tarih verilemese bile kahvenin aslında 570’li yıllarda ortaya çıktığı düşünülüyor. 1470- 1500’lü yıllar da Mekke ve Medine’ de yayılan kahve daha sonra tüm İslam dünyasında tanınmıştır.

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