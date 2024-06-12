Kahvaltıda tüketebileceğiniz alternatifler arasında: Pratik ve kolay yumurtalı muffin tarifi

Bu aşamada doğradığınız biberi, ıspanağı ve diğer malzemeleri muffin kalıbındaki kapların her birine yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar olacak şekilde paylaştırın.

Her birinin üzerine ayrıca 1 yemek kaşığı kadar peynir koyun. Daha sonra sebzelerin üzerine yumurta karışımını dökün ancak kalıpları dökülmemesi için ağzına kadar doldurmayın.