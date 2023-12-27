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Başakşehir'de kamyonun çarptığı motokurye olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından motokuryenin cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

DHA'nın haberine göre olay yerinden kaçan kamyon şoförünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza, İkitelli Süleyman Demirel Bulvarında saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre kamyon şoförü bulvarda seyir halindeyken motokurye Feridun Kaplaner (31) aracın sağından geçmeye çalıştı. Kamyon şoförü fark etmediği motokuryeye çarptı. Kazadan sonra kamyon şoförü aracını durdurdu. Motokuryenin yerde yattığını gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ekipleri Feridun Kaplaner'in hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan kamyon şoförünün polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bulvarın her iki yönünde de trafik yoğunluğu oluştu.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir