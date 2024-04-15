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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAHREDEN KAZA! Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi - Son haberler

        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!

        Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde, otobüsün çarptığı 6 yaşındaki Yaşar Yumuşak, ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tur otobüsünün sürücüsü ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 10:55 Güncelleme: 15.04.2024 - 10:55
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        Daha 6 yaşındaydı... Yolun karşısına geçemedi!
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        Aksaray'da, yürek yakan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre feci kaza, Sultanhanı ilçesinde yaşandı.

        YOLUN KARŞISINA GEÇECEKTİ

        AA'da yer alan habere göre Osman Akdağ (51) idaresindeki tur otobüsü, Aksaray-Konya kara yolunun 45. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yaşar Yumuşak'a (6) çarptı.

        MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ağır yaralanan Yumuşak, ambulansla kaldırıldığı Sultanhanı Hüseyin Ağır Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sürücü Akdağ, gözaltına alınırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #Aksaray
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