Kızının kına gecesinde gürültü cinayeti!

İstanbul Beyoğlu Kasımpaşa’da, önceki hafta pazar günü saat 01.00 sıralarında yaşanan olayda, 46 yaşındaki Serdar Yılmaz bir süre önce kızına nişan yaptırmıştı. Baba Yılmaz düğün öncesi kızına evinin yakınında bulunan parkta kına eğlencesi düzenlemişti. Yılmaz'ın ve damat tarafının da bulunduğu eğlence gece yarısına kadar sürmüş, Yılmaz'ın yaşadığı evin alt katındaki lokali işleten Bekir A., gürültü nedeniyle Serdar Yılmaz ile tartışmıştı.
KARNINDAN VE SIRTINDAN VURULMUŞTU
İHA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Yılmaz‘ın ve damat tarafının yakınları taş ve şişelerle lokali basmış, ortalığın savaş alanına döndüğü lokalde tabancasını ateşleyen Bekir A., Serdar Yılmaz'ı karnından ve sırtından ağır şekilde, yakını Nazar Yılmaz'ı ise bacağından yaralamıştı. Olayın ardından mekandan çıkan Bekir A., tabancasıyla birlikte koşarak kaçmıştı.
DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Olayın ardından ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralılardan Serdar Yılmaz'ı Şişli'deki özel bir hastaneye, Nazar Yılmaz'ı ise Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırmıştı, ameliyata alınan Serdar Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetmişti.
SUALTI POLİSİ SİLAHI HALİÇ'TE BULDU
Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mekanda geniş çaplı inceleme yapmış, çalışmalar sürdüğü esnada telefonla emniyeti arayan katil zanlısı Bekir A., cinayeti işlediğini ve tabancayı Haliç'e attığını itiraf ederek polise teslim olmuştu. Devam eden çalışmalarda ise mekandan çıkan Hasan A. ve mekandan kaçan Oğuzhan K. da polis ekipleri tarafından yakalanmıştı. Saldırganın ifadesi doğrultusundan Haliç’te arama yapan sualtı polisi, silahı ise ele geçirdi.
SALDIRGANLAR TUTUKLANDI
Emniyete götürülen Bekir A. ve Hasan A. “kasten adam öldürmek” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Oğuzhan K. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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