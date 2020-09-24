Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri İsmetpaşa, Egemenlik, Bahçelievler, Yenişehir ve Mehmet Akif mahallelerinde bulunan 9 ayrı apart daireye baskın düzenledi.

Fuhuş yapıldığı tespit edilen çok sayıda adrese baskın yapan polis ekipleri, 9 ayrı adreste yakaladığı 22 kişiye 53 bin 550 lira idari para cezası yazıldı.

Şahıslardan 5'ine fuhuşa teşvik, aracılık etmek ve yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.