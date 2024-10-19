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        Haberler Bilgi Yaşam Kahramanmaraş’ta deprem oldu! İşte 19 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta deprem oldu! İşte 19 Ekim AFAD ve Kandilli son depremler listesi

        Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, Kahramanmaraş'ta yaşanan sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. İşte, 19 Ekim AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2024 - 14:56 Güncelleme: 19.10.2024 - 14:59
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        • 1

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.41’de Kahramanmaraş’ta deprem meydana geldi. 4.4 büyüklüğündeki sarsıntı, 10.53 kilometre derinlikte kaydedildi.

        • 2

          KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM OLDU

          Büyüklük:4.4 (Mw)

          Yer:Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)

          Tarih:2024-10-19

          Saat:14:41:09 TSİ

          Enlem:37.60861 N

          Boylam:37.17417 E

          Derinlik:10.53 km

        • 3

          AFAD, Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda saat 14.41'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

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