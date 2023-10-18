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        Kahramanmaraş’ta Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu açılacak

        Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda "Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Bünyesinde Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu Kuruluş ve Yapım Anlaşması" imzalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2023 - 14:33 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:37
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        Kahramanmaraş'ta Havacılık Meslek Yüksekokulu için imzalar atıldı
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        Yükseköğretim Kurulu koordinasyonunda, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde "Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu" açılmasına ilişkin mutabakat metnine, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesinde düzenlenen törenle imzalar atıldı.

        TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, törende yaptığı konuşmada, Airbus'ın 6 Şubat tarihli depremlerden etkilenen Kahramanmaraş'ta yatırım yapmasının önemine dikkati çekti. Kotil, "Airbus'ın bizimle beraber bu şehre girmesi inşallah daha sonra buraya yatırım yapmasına da sebep olur" dedi.

        Kentin üretimdeki önemine değinen Kotil, şöyle konuştu: "Kahramanmaraş, deprem öncesi ve sonrasında ihracatına devam etti. İnsan kaynağı ve çok ciddi bir genç nüfusu var. Airbus ile beraber omuz omuza yürümemiz bizim için çok değerli. Çünkü bu aslında tüm dünyada da ismi olan bir okul haline gelecek."

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        Kurulacak okulun 2 yıllık olacağı bilgisini veren Kotil, "Her bir öğrencisine biz TUSAŞ olarak birinci günden iş vereceğiz. Aynısını Kahramankazan'daki yüksekokulda yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

        TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Bozdoğan, okulun kurulmasına uzanan süreci anlattı. Deprem sonrası bölgenin istihdam ve iskan politikası için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının 11 ilde savunma sanayisi şirketlerini yönlendirdiğini anımsatan Bozdoğan, bu kapsamda TUSAŞ'ın da bölgeye tesis kurmaya başladığını ve bunu büyütmek istediğini dile getirdi.

        OKULUN YÖK'TEKİ ONAY SÜRECİ TAMAMLANDI

        Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Metin Topcuoğlu, depremin bölgedeki 18 üniversiteyi ve 400 binden fazla öğrenciyi derinden etkilediğini bildirdi.

        Kurum olarak afet bölgesi için savunma sanayi kuruluşlarıyla yakın işbirliği yürüttüklerini vurgulayan Topcuoğlu, YÖK ile TUSAŞ arasında atılan adımları anlattı.

        Topcuoğlu, Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulunun onay sürecinin de YÖK tarafından tamamlandığı bilgisini vererek, "Böylesine önemli bir eğitim yatırımının deprem bölgesindeki bir üniversitemize yapılıyor olması hem bölgemiz hem de ülkemiz için önemli bir moral ve motivasyon kaynağı olacaktır" dedi.

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        TUSAŞ'ın faaliyet alanları ve kurumsal niteliği dikkate alınarak meslek yüksekokulunda açılacak bölümlerin başta havacılık ve uzay sanayisi olmak üzere imalat sanayi sektörünün ihtiyaçlarına öncelik verecek şekilde Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve TUSAŞ koordinasyonunda belirleneceğine işaret eden Topcuoğlu, şu bilgileri verdi: "İlk aşamada açılacak bölümler makine, metalurji ve uçak teknolojisi olarak belirlenmiştir. Bunlar, savunma sanayi ve havacılık sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanların yetişmesi açısından öne çıkan bölümlerdir. Ülkemizin bu sektörlerde son yıllarda gösterdiği büyük ilerlemeye burada yetişecek nitelikli insan gücünün ayrı bir ivme kazandıracağı muhakkaktır. Meslek yüksekokulumuz için Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Karacasu Kampüsü'nde gerekli arazi tahsisleri yapılmıştır. Mimari projenin çizimi ise devam etmektedir. Tamamlandığında 7 bin 260 metrekarelik kapalı alana sahip olacak meslek yüksekokulunda nitelikli bir eğitim için gerekli bütün altyapı ve teknik imkanlar bulunacaktır."

        "GENÇLERE UMUT IŞIĞI OLMASINI UMUYORUZ"

        Airbus Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Avrupa Bölge ve Satış Başkanı Wouter van Wersch de Türkiye'ye yönelik yatırımlarına ve deprem bölgesine yönelik katkılarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

        Wersch, Türkiye'nin, son 10 yılda Türk Hava Yolları (THY) ve Türk tedarik zincirinin başarılı büyümesi sayesinde sektörde önemli küresel oyunculardan biri haline geldiğini vurguladı.

        Türkiye'ye yatırımlarının süreceği mesajını veren Wersch, "2030 yılına kadar, 2018 yılında kendimize hedef olarak belirlediğimiz 5 milyar dolarlık kümülatif harcamayı aşacağız. Yalnızca geçen yıl Türkiye'de 500 milyon dolara yakın harcama yaptık" dedi.

        Wersch, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyüklüğü ve yol açtığı yıkımın yüreklerini burktuğunu belirterek, kendilerinin de gerekli desteği sağladıklarını ve yardımlarda bulunduklarını dile getirdi.

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        Yüksekokulun da bunlardan biri olduğuna işaret eden Wersch, şunları söyledi: "Bugün imzalanan anlaşmayla Airbus olarak bölge halkına verdiğimiz desteği daha da güçlendirmeyi hedefliyor ve bu eğitim okulunun havacılık alanında kariyer yapmak isteyen gençlere bir umut ışığı olmasını umuyoruz. Airbus, önümüzdeki 100 yıl boyunca da güçlü ortaklığımızı büyütmeye devam etme konusunda tamamen kararlıdır."

        ÖĞRENCİLERE BURS VE STAJ İMKANI DA SAĞLANACAK

        Törene, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Airbus Türkiye Başkanı Simon Ward'ın da aralarında olduğu çok sayıda isim katıldı.

        Konuşmaların ardından Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi bünyesinde Airbus-TUSAŞ Havacılık Meslek Yüksekokulu Kuruluş ve Yapım Anlaşması taraflarca imzalandı.

        Anlaşma kapsamında, yüksekokulda makine, metalurji, havacılık teknolojileri bölümlerinde eğitim verilmesinin yanı sıra öğrencilere burs ve staj imkanı sunulması da planlanıyor.

        Kurulacak yüksekokul için daha önce de IDEF 2023'te Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ile TUSAŞ arasında protokol imzalanmıştı.

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