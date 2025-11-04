Kahramanmaraş - Yedikuyular kaç kilometre? Kahramanmaraş - Yedikuyular arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kahramanmaraş - Yedikuyular kaç kilometre? Kahramanmaraş - Yedikuyular arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Kahramanmaraş şehir merkezinden Yedikuyular’a doğru yapılan yolculuk, doğa ile iç içe geçen etkileyici bir rota sunar. Özellikle kış aylarında kayak yapmak, yazın ise piknik ve doğa yürüyüşleri için bölgeye akın edenler, ulaşım kolaylığı sayesinde keyifli bir deneyim yaşar. Şehir merkezinden yaklaşık yarım saatlik bir sürüşle ulaşılabilen Yedikuyular, son yıllarda yapılan yatırımlarla dört mevsim cazibe merkezi haline geldi. Hem yerli turistlerin hem de çevre illerden gelen doğaseverlerin ilgisini çeken bu bölgeye ulaşım, yolların yenilenmesiyle oldukça konforlu bir hale geldi. Peki, Peki Kahramanmaraş - Yedikuyular kaç km, Kahramanmaraş - Yedikuyular ne kadar sürede gidilir?

KAHRAMANMARAŞ - YEDİKUYULAR KAÇ KİLOMETRE?

REKLAM advertisement1

Kahramanmaraş - Yedikuyular kaç kilometre sorusunun cevabı, şehir merkezinden başlayarak yaklaşık 26 kilometre olarak ölçülüyor. Bu mesafe, sürücünün tercih ettiği güzergaha göre küçük farklılıklar gösterebilir. En yaygın rota, Kahramanmaraş - Bertiz - Yedikuyular yolu üzerinden gerçekleşiyor. Özellikle Bertiz yönü, hem asfalt kalitesi hem de manzara açısından tercih edilen bir güzergah. Bu yolda ilerlerken şehrin merkezinden uzaklaşıp yeşilin her tonuna tanık olabilirsiniz.

Yedikuyular Kayak Merkezi, 2017 yılında hizmete açıldıktan sonra Kahramanmaraş’ın en önemli turizm noktalarından biri haline geldi. Merkeze bu kadar yakın konumlanmış olması, yerli halkın sık sık hafta sonu kaçamakları yapmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca şehirden bu kadar kısa sürede dağ havasına ulaşmak, bölgeye ayrı bir değer katıyor. KAHRAMANMARAŞ - YEDİKUYULAR MESAFE NE KADAR? Kahramanmaraş - Yedikuyular mesafe ne kadar sorusu sadece kilometreyle değil, yolun doğasıyla da anlam kazanıyor. Ortalama 25-30 dakikalık bir yolculukla ulaşabileceğiniz Yedikuyular, şehir merkezine bu kadar yakın olmasına rağmen bambaşka bir iklim sunuyor. Özellikle Aralık ve Mart ayları arasında kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu dönemlerde, şehirden çıkıp kısa sürede karla kaplı zirvelere varmak mümkün oluyor. Bu kısa mesafe sayesinde, sabah yola çıkan biri öğleden önce kayak pistlerinde olabiliyor. Ayrıca yol boyunca bulunan seyir noktaları, Kahramanmaraş Ovası ve çevresindeki dağ siluetlerini izlemek isteyenler için güzel fotoğraf durakları oluşturuyor. KAHRAMANMARAŞ - YEDİKUYULAR NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Kahramanmaraş - Yedikuyular ne kadar sürede gidilir sorusunun yanıtı, mevsim koşullarına göre değişiklik gösterebilir. Normal şartlarda araçla yaklaşık 30-35 dakika içinde ulaşmak mümkündür. Ancak özellikle kış aylarında kar yağışı ve buzlanma durumunda bu süre 45 dakikaya kadar uzayabilir. Yolun büyük bölümü asfalt olup, kış aylarında düzenli olarak tuzlama ve kar temizleme çalışmaları yapılır.

Yaz aylarında ise yol çok daha rahat ve keyiflidir. Kahramanmaraş merkezden sabah saatlerinde yola çıkanlar, serin dağ havasında kahvaltı yapmak veya orman içinde yürüyüşe çıkmak için Yedikuyular’a kolayca ulaşır. Ayrıca şehirden düzenli olarak özel araçlar ve tur minibüsleriyle ulaşım sağlanabilir. YEDİKUYULAR’A ULAŞIM İPUÇLARI VE GEZİ ÖNERİLERİ Yedikuyular Kayak Merkezi’ne ulaşmak isteyenler için en pratik yöntem özel araçla gitmektir. Navigasyon cihazına "Yedikuyular Kayak Merkezi" yazıldığında en güncel rota otomatik olarak çıkar. Kış aylarında araçların zincir, kar lastiği veya 4x4 sistemine sahip olması önerilir. Ayrıca Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin belirli dönemlerde toplu taşıma veya servis imkanı sağladığı dönemler de olmuştur. Yolun sonunda sizi 2 bin 300 metreye kadar çıkan rakım ve muhteşem bir doğa karşılar. Özellikle kışın beyaz örtüyle kaplanan manzara, şehir stresinden uzaklaşmak isteyenler için ideal bir kaçış noktasıdır. Yedikuyular’da kayak dışında kızak, yürüyüş, kar manzaralı kafe keyfi gibi birçok aktivite yapılabilir. Kahramanmaraş - Yedikuyular arası kısa bir yolculuk olsa da, sunduğu atmosfer ve doğal güzellikler bu mesafeyi unutulmaz hale getiriyor. Şehir merkezine bu kadar yakın bir doğa harikasına ulaşmak için sadece yarım saatinizi ayırmanız yeterli.

ÖNERİLEN VİDEO